18:28 (мск), источник: RNS
Путин пошутил про «всю страну вирусологов»
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством в режиме видеоконференции в шутку заявил, что в стране «все стали вирусологами». Трансляцию из
Мне очень бы хотелось сегодня услышать именно мнение специалистов. Поэтому, прежде всего, предоставлю слово нашим коллегам, специалистам как раз в области вирусологии. Мы теперь все вирусологами,
по-моему,стали, вся страна — вирусологи.
Глава государства подчеркнул, что мнение истинных специалистов крайне важно, так как действия властей всех уровней основываются на мнении вирусологов.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 7 апреля, число случаев заражения в России увеличилось за сутки на 1154 — до 7497 человек. За весь период в России выздоровели 494 заболевших, зафиксировано 58 смертей, связанных с коронавирусом.