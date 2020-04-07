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18:28 (мск), источник: RNS

Путин пошутил про «всю страну вирусологов»

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством в режиме видеоконференции в шутку заявил, что в стране «все стали вирусологами». Трансляцию из Ново-Огарево вел телеканал «Россия-24».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано7 497 +1 154
Скончалось58 +11
Выздоровело494 +88
Инфицировано1 365 004 +72 440
Скончалось76 507 +5 709
Выздоровело292 467 +21 454
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:53 MSK, 07.04
Источник: РИА "Новости"
Мне очень бы хотелось сегодня услышать именно мнение специалистов. Поэтому, прежде всего, предоставлю слово нашим коллегам, специалистам как раз в области вирусологии. Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна — вирусологи.
Владимир Путин
Президент России

Глава государства подчеркнул, что мнение истинных специалистов крайне важно, так как действия властей всех уровней основываются на мнении вирусологов.

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 7 апреля, число случаев заражения в России увеличилось за сутки на 1154 — до 7497 человек. За весь период в России выздоровели 494 заболевших, зафиксировано 58 смертей, связанных с коронавирусом.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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Источник:©Аргументы и факты
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