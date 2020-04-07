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17:44 (мск), источник: Известия

В Госдуму внесен законопроект об упрощении получения гражданства РФ

Правительство внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, позволяющий жителям других стран подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от имеющегося. Текст документа опубликован во вторник, 7 апреля, в думской электронной базе.

Как говорится в материалах, на данный момент одним из условий приобретения иностранцами и лицами без гражданства российского гражданства, в том числе в упрощенном порядке, остается обращение к властям другого государства с заявлением об отказе от имеющегося у них иного гражданства.

«С учетом действующего уведомительного порядка подтверждения отказа от иностранного гражданства законопроектом предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства», — говорится в пояснительной записке.

Проект закона предлагает изменить пункт, согласно которому претендовать на российское гражданство могут иностранцы, прожившие в России свыше пяти лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ. Инициатива предлагает отменить это положение и обязательство иметь законный источник средств к существованию для совершеннолетних лиц.

Нововведение коснется граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, добавляет «Газета.ру». Закон распространится на иностранцев или лиц без гражданства, имеющих хотя бы одного родителя-россиянина, проживающего на территории РФ.

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