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21:29 (мск), источник: РИА Новости

Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала «Россия 24» руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано7 497 +1 154
Скончалось58 +11
Выздоровело494 +88
Инфицировано1 407 123 +82 216
Скончалось80 759 +7 056
Выздоровело297 934 +22 102
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:25 MSK, 07.04
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Как ранее пояснила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова, плато — это когда ситуация достигает пика и каждый последующий день прибавляется примерно одинаковое число вновь заболевших. Какое-то время заболеваемость находится на плато, затем эпидемия идет на спад.

«Если мы будем так же рационально себя вести, это касается всего населения, от детей до старших возрастных групп, если мы при этом будем увеличивать объемы тестирования, скрининговых и диагностических тестов, то в этом случае, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов, где-то нам десять-четырнадцать дней до выхода на плато с этой инфекцией», — сказала Скворцова.

По словам главы ФМБА, снижение заболеваемости займет столько же времени, сколько ее рост. При этом на плато, по оценкам экспертов, Россия будет находиться до первой декады — середины июня, пояснила Скворцова.
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«Пока эпидемиологический процесс в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Во многом это связано с тем, что сценарий, развивающийся у нас, опережающим был исходно», — добавила она.

Скворцова отметила, что страна опиралась на опыт других государств и предприняла широкомасштабные, беспрецедентные меры, включая самоизоляцию граждан.

По ее словам, это привело к тому, что не случилось резкого роста заболевших, прирост по заболеваемости коронавирусом составляет 18−20%, что позволяет справляться с лечением.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По данным ВОЗ, заразились почти 1,3 миллиона человек, свыше 72 тысяч пациентов умерли. В России выявили 7497 больных коронавирусом (5181 из них — в Москве), 58 человек скончались, 494 выздоровели.

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Источник:©Аргументы и факты
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