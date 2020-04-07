Скворцова допустила, что вакцина БЦЖ влияет на течение COVID-19

«В международных обзорах это действительно сейчас широко обсуждается, причем различия там не в 2 раза, а в 10 раз, на порядок, и заболеваемости, и смертности от коронавирусной инфекции. И много домыслов, каким образом одно увязать с другим. Но то, что это может иметь определенное значение, наверное, может, но я думаю, что сейчас механизмы перестройки иммунной обсуждать мы точно не будем, но
Ведущий привел в пример, что в обществе идет много разговоров, что в странах, где эту прививку не делали, например, в Италии, Голландии, там ситуация с коронавирусом хуже. Скворцова подтвердила, что это не фейкньюз и может иметь научную основу.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что если подтвердятся данные о том, что население, которое проходило вакцинацию БЦЖ, переносит коронавирус легче, то у России будет некоторое преимущество.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.