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22:18 (мск), источник: РИА Новости

Скворцова допустила, что вакцина БЦЖ влияет на течение COVID-19

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Вакцина от туберкулеза (БЦЖ) может сыграть определенную роль в борьбе с коронавирусной инфекцией, считает руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
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Инфицировано1 412 103 +81 071
Скончалось81 103 +7 186
Выздоровело298 352 +22 501
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:37 MSK, 07.04
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«В международных обзорах это действительно сейчас широко обсуждается, причем различия там не в 2 раза, а в 10 раз, на порядок, и заболеваемости, и смертности от коронавирусной инфекции. И много домыслов, каким образом одно увязать с другим. Но то, что это может иметь определенное значение, наверное, может, но я думаю, что сейчас механизмы перестройки иммунной обсуждать мы точно не будем, но какую-то роль это играет», — сказала Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос о том, помогает ли прививка БЦЖ справиться с коронавирусной инфекцией.

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Ведущий привел в пример, что в обществе идет много разговоров, что в странах, где эту прививку не делали, например, в Италии, Голландии, там ситуация с коронавирусом хуже. Скворцова подтвердила, что это не фейкньюз и может иметь научную основу.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что если подтвердятся данные о том, что население, которое проходило вакцинацию БЦЖ, переносит коронавирус легче, то у России будет некоторое преимущество.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.

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