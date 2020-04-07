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22:40 (мск), источник: РИА Новости

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

РИМ, 3 апр — РИА Новости. Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о «бесполезности» российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем «недвусмысленные оскорбления».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:37 MSK, 07.04
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В четверг Минобороны РФ отреагировало на «не прекращающиеся вот уже вторую неделю попытки» итальянского издания дискредитировать российскую гуманитарную операцию в Италии. В ведомстве подчеркнули, что Россия оказывает бескорыстную помощь в борьбе с коронавирусом, никакие нападки в местных СМИ не заставят ее свернуть с этого пути.

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Сообщение Минобороны РФ в пятницу утром было опубликовано на сайте итальянской газеты. К нему добавлен ответ редакции, в котором подчеркивается, что La Stampa «описала помощь России Италии в борьбе с пандемией, как и оказываемую другими странами, как проявление дружбы и солидарности в трагический и тяжелый момент для нашей стран».

При этом, пишет La Stampa, в некоторых ее статьях говорится о «возможном присутствии военных, занимающихся разведывательной работой в рамках российской миссии».

«Речь идет о двух аспектах одной и той же новости, к которым наши журналисты подошли с одинаковым профессионализмом. Нам жаль, и мы удивлены, что этот пример свободы информации вызвал сильное раздражение в Министерстве обороны России. Мы убеждены, что крепкую связь между Италией и Россией, чему свидетельством является нынешняя операция по борьбе с вирусом, не может ослабить очевидное неуважение права на публикацию новостей, которое сквозит в недвусмысленных оскорблениях генерал-майора Игоря Конашенкова», — говорится в публикации.

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Ранее в газете La Stampa появился материал, в котором со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники утверждалось, что 80% российских поставок в Италию для борьбы с коронавирусной инфекцией «совершенно бесполезны или малополезны» для страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту публикацию чистой клеветой.

Итальянское издание на минувшей неделе также отреагировало на письмо посла РФ Италии Сергея Разова, который в ответ на обвинения в политизированности российской помощи подчеркнул, что российские специалисты рискуют «здоровьем, а может быть и жизнью», а о бесполезности — лучше спросить жителей Бергамо.

Автор двух статей, о которых говорил Разов, заявил, что La Stampa будет и впредь придерживаться «основополагающего принципа журналистики в отношении беспристрастности и объективности информации».

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Источник:©Аргументы и факты
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