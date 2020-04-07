22:16 (мск), источник: РИА Новости
В Британии рассказали о состоянии находящегося в реанимации Джонсона
ЛОНДОН, 7 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Состояние премьера Великобритании Бориса Джонсона по данным на вечер вторника стабильно, он
«Состояние
Ранее замещающий
Как ожидается, в следующий раз правительство проинформирует о состоянии Джонсона уже утром в среду.
Джонсон объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. 3 апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. Поздно вечером 5 апреля канцелярия премьера объявила, что Джонсон доставлен в больницу для проведения необходимых анализов, однако подчеркнула, что речь не идет об экстренной госпитализации.
Вечером 6 апреля офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось, и он доставлен в реанимацию. 7 апреля представитель премьера заявил, что состояние Джонсона стабильно, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение.