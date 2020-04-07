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22:16 (мск), источник: РИА Новости

В Британии рассказали о состоянии находящегося в реанимации Джонсона

ЛОНДОН, 7 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Состояние премьера Великобритании Бориса Джонсона по данным на вечер вторника стабильно, он по-прежнему находится в реанимации под наблюдением врачей, заявил официальный представитель канцелярии правительства.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:37 MSK, 07.04
Источник: AP 2020

«Состояние премьер-министра стабильно, он остается в палате интенсивной терапии для наблюдения. Он в хорошем настроении», — говорится в заявлении представителя канцелярии.

Ранее замещающий премьер-министра глава МИД Британии Доминик Рааб выразил уверенность, что находящийся в больнице с коронавирусом Борис Джонсон справится с болезнью и «пробьется». Министр подтвердил, что Джонсон по-прежнему в сознании и получает кислородную терапию.

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Как ожидается, в следующий раз правительство проинформирует о состоянии Джонсона уже утром в среду.

Джонсон объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. 3 апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. Поздно вечером 5 апреля канцелярия премьера объявила, что Джонсон доставлен в больницу для проведения необходимых анализов, однако подчеркнула, что речь не идет об экстренной госпитализации.

Вечером 6 апреля офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось, и он доставлен в реанимацию. 7 апреля представитель премьера заявил, что состояние Джонсона стабильно, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение.

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