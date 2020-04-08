Пенс: в США появились признаки улучшения ситуации с коронавирусом

«По первым цифрам, которые мы получаем, из (района) большого
В связи с этим
США продолжают лидировать по числу заражений коронавирусом, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, в этой стране уже заболели свыше 386 тысяч человек, более 12 тысяч человек скончались.
Пандемия коронавируса охватила более 180 стран. ВОЗ сообщает о более чем 1,2 миллиона больных COVID-19, из которых свыше 72 тысяч умерли.
Лидерами по количеству случаев инфицирования в настоящий момент, помимо США, являются Испания и Италия. В России на сегодняшний день выявили 7497 случаев заболевания COVID-19, при этом 494 человека уже излечились и выписаны из больниц, 58 пациентов скончались.