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05:37 (мск), источник: РИА Новости

Пенс: в США появились признаки улучшения ситуации с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. В крупных городах США, где складывается наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса, появляются признаки улучшения, заявил вице-президент Майк Пенс.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано7 497 +1 154
Скончалось58 +11
Выздоровело494 +88
Инфицировано1 430 141 +82 338
Скончалось82 119 +7 312
Выздоровело301 130 +23 728
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:45 MSK, 08.04
Источник: РИА Новости

«По первым цифрам, которые мы получаем, из (района) большого Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго… появляются некоторые признаки выравнивания, прогресса», — сказал он на пресс-конференции.

В связи с этим вице-президент США призвал всех американцев «удвоить свои усилия и сделать все возможное» для того, чтобы защитить себя и все общество от вируса.

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США продолжают лидировать по числу заражений коронавирусом, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, в этой стране уже заболели свыше 386 тысяч человек, более 12 тысяч человек скончались.

Распространение COVID-19

Пандемия коронавируса охватила более 180 стран. ВОЗ сообщает о более чем 1,2 миллиона больных COVID-19, из которых свыше 72 тысяч умерли.

Лидерами по количеству случаев инфицирования в настоящий момент, помимо США, являются Испания и Италия. В России на сегодняшний день выявили 7497 случаев заболевания COVID-19, при этом 494 человека уже излечились и выписаны из больниц, 58 пациентов скончались.

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30 марта© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:45 MSK, 08.04
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