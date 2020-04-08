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04:37 (мск), источник: ТАСС

В России появится национальный стандарт для марлевых масок

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Национальный стандарт для многоразовых марлевых масок должен быть утвержден в РФ в июне 2020 года, сообщили ТАСС в Росстандарте.

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«Запущен процесс разработки предварительного национального стандарта “Маски лицевые марлевые”, планируемый срок утверждения — июнь 2020 года», — отметили в ведомстве. Сейчас проект стандарта вынесен на публичное обсуждение.

В Росстандарте пояснили, что стандарт является экспериментальным, то есть будет действовать до трех лет, после чего будет принято решение о его продлении в качестве национального, отмене или доработке.

Как отметили в ведомстве, сейчас в РФ действуют стандарты качества медицинских масок, а также фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания.

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«Прочие лицевые маски относятся к санитарно-гигиеническим изделиям, единых требований к которым не установлено», — пояснили в ведомстве.

При этом в настоящее время в специальном реестре насчитывается 10 техусловий для выпуска таких масок, на основании которых и разрабатывается нацстандарт.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал четырехслойные марлевые маски эффективными для защиты от коронавирусной инфекции и препятствования ее распространению.

На фоне вспышки коронавируса спрос на маски в России, как и в мире, резко вырос. В связи с нехваткой мощностей для выпуска одноразовых медицинских масок в РФ начали шить также многоразовые маски. По оценке Минпромторга, к 20 апреля в стране ежедневно будут выпускать 2,1 млн марлевых масок.

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