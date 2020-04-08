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13:00 (мск), источник: Ведомости

«Единая Россия» исключила экс-губернатора Севастополя Овсянникова из партии

Президиум также потребовал увольнения заместителя Мантурова.

Источник: РИА "Новости"

Президиум генсовета «Единой России» исключил из партии замминистра промышленности и торговли, бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Ранее комиссия по этике партии единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Единая Россия» ставит вопрос о несоответствии Овсянникова занимаемой должности. Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову нами направлено. Убежден, что такие люди не могут работать и в органах власти.
Андрей Турчак
секретарь генсовета «Единой России»

Заместитель министра промышленности Дмитрий Овсянников 5 апреля устроил скандал в аэропорту Ижевска. Его попросили несколько раз пройти через рамку металлодетектора, а затем предъявить документы и посадочный билет. Он в грубой форме отказался.

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Полицейские составили административный протокол на Овсянникова, который прошел мимо контроля в аэропорту Ижевска, отказавшись показывать документы и посадочный билет, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, после просьбы показать документы Овсянников начал выражаться нецензурно. Административный протокол был составлен по статье «мелкое хулиганство» (20.1 КоАП РФ).

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Минпромторг обещал, что проведет внутреннее расследование в связи с этой ситуацией. «Впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска — это, что называется, перегнуть палку. Но все требования сотрудников авиационной безопасности мною были выполнены. А спорить с желанием оштрафовать бессмысленно», — говорил Овсянников ТАССу.

Овсянников был губернатором Севастополя c 2017 по 2019 гг. В июле 2019 г. он ушел с поста губернатора и в октябре был назначен заместителем министра промышленности и торговли. В прошлом году перед выборами в заксобрание Севастополя у Овсянникова был конфликт с депутатами заксобрания, которые были сторонниками бывшего «народного мэра» Алексея Чалого. Тогда в ситуацию пришлось вмешаться Турчаку, который называл ситуацию в регионе непростой. В июне прошлого года СМИ сообщали, что Турчак обвинил власти Севастополя в демонтаже билбордов с изображением кандидатов от «Единой России» перед выборами в заксобрание.

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На отставку Овсянникова со своего поста повлиял этот конфликт, говорил собеседник «Ведомостей» в партии. «Овсянников был инициатором конфликта с партией и не предпринимал никаких попыток к его урегулированию, несмотря на четкие сигналы от партии и администрации президента», — отмечает собеседник.

На развитие Севастополя выделяется огромное количество федеральных средств, важно, чтобы каждый рубль работал для решения проблем города, на благо его жителей, говорил тогда «Ведомостям» Турчак: «К сожалению, вместо этого жители получили срыв сроков и недостроенные объекты, политические конфликты и скандалы. Отставка губернатора в таких условиях абсолютно закономерна». После отставки Овсянникова врио губернатора Севастополя был назначен тогдашний руководитель исполкома ОНФ, бывший исполняющий обязанности главы Хакасии Михаил Развожаев.

Елена Мухаметшина

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