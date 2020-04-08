13:00 (мск), источник: Ведомости
«Единая Россия» исключила экс-губернатора Севастополя Овсянникова из партии
Президиум также потребовал увольнения заместителя Мантурова.
Президиум генсовета «Единой России» исключил из партии замминистра промышленности и торговли, бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Ранее комиссия по этике партии единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии. Об этом сообщает
«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Единая Россия» ставит вопрос о несоответствии Овсянникова занимаемой должности. Соответствующее обращение
премьер-министруМихаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову нами направлено. Убежден, что такие люди не могут работать и в органах власти.
Заместитель министра промышленности Дмитрий Овсянников 5 апреля устроил скандал в аэропорту Ижевска. Его попросили несколько раз пройти через рамку металлодетектора, а затем предъявить документы и посадочный билет. Он в грубой форме отказался.
Полицейские составили административный протокол на Овсянникова, который прошел мимо контроля в аэропорту Ижевска, отказавшись показывать документы и посадочный билет, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, после просьбы показать документы Овсянников начал выражаться нецензурно. Административный протокол был составлен по статье «мелкое хулиганство» (20.1 КоАП РФ).
Минпромторг обещал, что проведет внутреннее расследование в связи с этой ситуацией. «Впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска — это, что называется, перегнуть палку. Но все требования сотрудников авиационной безопасности мною были выполнены. А спорить с желанием оштрафовать бессмысленно», — говорил Овсянников ТАССу.
Овсянников был губернатором Севастополя c 2017 по 2019 гг. В июле 2019 г. он ушел с поста губернатора и в октябре был назначен заместителем министра промышленности и торговли. В прошлом году перед выборами в заксобрание Севастополя у Овсянникова был конфликт с депутатами заксобрания, которые были сторонниками бывшего «народного мэра» Алексея Чалого. Тогда в ситуацию пришлось вмешаться Турчаку, который называл ситуацию в регионе непростой. В июне прошлого года СМИ сообщали, что Турчак обвинил власти Севастополя в демонтаже билбордов с изображением кандидатов от «Единой России» перед выборами в заксобрание.
На отставку Овсянникова со своего поста повлиял этот конфликт, говорил собеседник «Ведомостей» в партии. «Овсянников был инициатором конфликта с партией и не предпринимал никаких попыток к его урегулированию, несмотря на четкие сигналы от партии и администрации президента», — отмечает собеседник.
На развитие Севастополя выделяется огромное количество федеральных средств, важно, чтобы каждый рубль работал для решения проблем города, на благо его жителей, говорил тогда «Ведомостям» Турчак: «К сожалению, вместо этого жители получили срыв сроков и недостроенные объекты, политические конфликты и скандалы. Отставка губернатора в таких условиях абсолютно закономерна». После отставки Овсянникова врио губернатора Севастополя был назначен тогдашний руководитель исполкома ОНФ, бывший исполняющий обязанности главы Хакасии Михаил Развожаев.
Елена Мухаметшина