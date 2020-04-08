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13:39 (мск), источник: Известия

Кремль прокомментировал возможное сокращение нерабочих дней

Решение о сокращении количества нерабочих дней в России пока не принималось, реальность такой возможности можно будет оценить, когда меры против распространения коронавируса дадут результат. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 апреля.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:04 MSK, 08.04
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По его словам, глава государства Владимир Путин поднял эту тему накануне для того, чтобы «понять рекомендации медиков» по профилактике и по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«Пока точка зрения, которая вчера доминировала, что единственно правильное решение — режим самоизоляции, необходимый, чтобы разорвать цепочки распространения коронавируса. Как и когда выходить (из режима. — Ред.) — это будет зависеть от ситуации», — сообщил он.

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Если сидишь дома

Эффективность введенных ограничений можно будет оценить, как ожидается, на следующей неделе. При этом утверждать, что решение о сокращении количества нерабочих дней будет принято в тот же срок, было бы неправильно, добавил Песков.

«Мы можем исходить из опыта других стран и, уже отталкиваясь от этого, принимать наиболее верное решение. Пока не прошло достаточно времени для того, чтобы понять, как пошло развитие после того, как были ограничены контакты социальные», — отметил он.

На совещании с Путиным накануне директор российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев отметил, что проработать возможное сокращение нерабочих дней можно будет через неделю — именно тогда станет понятно, насколько результативны принятые меры по противодействию коронавирусу.

При этом специалист порекомендовал продолжать работу по упреждающим действиям, а ограничение контактов между людьми назвал важнейшим условием для разрыва эпидцепочек.

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Чтобы предотвратить масштабное распространение в России коронавируса, Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы, а 2 апреля продлил период нерабочих дней до конца месяца. При этом президент допустил уменьшение срока вынужденной самоизоляции в случае, если эпидемиологическая обстановка улучшится.

Выполнять свои обязанности продолжают только сотрудники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Согласно подсчетам, на вынужденный отдых отправились более 12 млн человек, причем большинство из них — работники сферы образования.

По состоянию на 8 апреля, в России диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек вылечились. 63 пациента скончались.

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