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14:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин сделает заявление перед совещанием с губернаторами по коронавирусу

Президент России Владимир Путин выступит сегодня с «большим вступительным словом» перед совещанием в формате видеоконференции с губернаторами по теме коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, это выступление будет содержательным и объемным. Совещание начнется после 14:00 по московскому времени.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:04 MSK, 08.04

«Будет большое вступительное слово президента в начале этого совещания. Оно действительно рабочее совещание. Поэтому мы исходим из того, что будет такое содержательное и объемное выступление президента в начале. Все остальное планируется в закрытом, но когда завершится, мы уже тогда будем смотреть», — сказал Песков журналистам. Кроме губернаторов в нем примут участие все руководство правительства и администрации президента.

Ранее господин Путин выступал с телеобращением по поводу распространения COVID-19 в России 25 марта и 2 апреля.

За последние сутки в России зарегистрировано 1175 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе — 660 в Москве и 95 в Московской области. Общее количество заразившихся достигло 8672 человек. Накануне суточный прирост составил 1154 случая.

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