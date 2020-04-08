Путин сделает заявление перед совещанием с губернаторами по коронавирусу

«Будет большое вступительное слово президента в начале этого совещания. Оно действительно рабочее совещание. Поэтому мы исходим из того, что будет такое содержательное и объемное выступление президента в начале. Все остальное планируется в закрытом, но когда завершится, мы уже тогда будем смотреть», — сказал Песков журналистам. Кроме губернаторов в нем примут участие все руководство правительства и администрации президента.
Ранее господин Путин выступал с телеобращением по поводу распространения COVID-19 в России 25 марта и 2 апреля.
За последние сутки в России зарегистрировано 1175 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе — 660 в Москве и 95 в Московской области. Общее количество заразившихся достигло 8672 человек. Накануне суточный прирост составил 1154 случая.