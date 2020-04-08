15:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Путин выступит с заявлением перед совещанием с губернаторами по коронавирусу
Ранее Владимир Путин выступал с телеобращением по поводу распространения коронавируса в России 25 марта и 2 апреля.
Ранее
«Будет большое вступительное слово президента в начале этого совещания. Это действительно рабочее совещание. Поэтому мы исходим из того, что будет такое содержательное и объемное выступление президента в начале. Все остальное планируется в закрытом, но когда завершится, мы уже тогда будем смотреть», — сказал Дмитрий Песков журналистам. Кроме губернаторов, в нем примет участие все руководство правительства и администрации президента.
Ранее Владимир Путин выступал с телеобращением по поводу распространения коронавируса в России 25 марта и 2 апреля.
За последние сутки в России зарегистрировано 1175 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе — 660 в Москве и 95 в Московской области. Общее количество заразившихся достигло 8672 человек.