Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Осторожно, двери открываютсяКак Китай выходит из-под карантина
Фоторепортажи
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
50Выбраны лучшие снимки воды со всего мира
15:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путин выступит с заявлением перед совещанием с губернаторами по коронавирусу

Ранее Владимир Путин выступал с телеобращением по поводу распространения коронавируса в России 25 марта и 2 апреля.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано8 672 +1 175
Скончалось63 +5
Выздоровело580 +86
Инфицировано1 446 557 +86 518
Скончалось83 149 +7 176
Выздоровело307 982 +15 991
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:04 MSK, 08.04
Источник: РИА "Новости"

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с «большим вступительным словом» перед совещанием в формате видеоконференции с губернаторами по теме коронавируса.

«Будет большое вступительное слово президента в начале этого совещания. Это действительно рабочее совещание. Поэтому мы исходим из того, что будет такое содержательное и объемное выступление президента в начале. Все остальное планируется в закрытом, но когда завершится, мы уже тогда будем смотреть», — сказал Дмитрий Песков журналистам. Кроме губернаторов, в нем примет участие все руководство правительства и администрации президента.

Ранее Владимир Путин выступал с телеобращением по поводу распространения коронавируса в России 25 марта и 2 апреля.

За последние сутки в России зарегистрировано 1175 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе — 660 в Москве и 95 в Московской области. Общее количество заразившихся достигло 8672 человек.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 07.04
В России второй день подряд выявили более 1000 случаев COVID-19
Кремль прокомментировал возможное сокращение нерабочих дней
Российские компании вводят четырехдневную рабочую неделю
Над Землей взошло «Розовое суперлуние» (фото)
Осторожно, двери открываются: как Китай выходит из-под карантина
Поврежденные COVID-19 легкие показали в виртуальной реальности
Здоровье
Коронавирус мог заразить уже десятки миллионов человек Количество выявляемых случаев инфицирования составляет всего около 6% от их реального числа.
Hi-Tech
Что умеет «убийца» Xiaomi Mi Band от Huawei Профессиональная версия, чтобы делать себя лучше
Авто
Как общаться с полицией тем, кто за рулем во время самоизоляции Слухи про введение спецпропусков, эвакуацию машин нарушителей режима самоизоляции и прочие репрессии в связи с COVID-19 — все это не на шутку обеспокоило водителей. Как на самом деле должны вести себя автомобилисты и что от них может требовать полиция?
Кино
81-летняя Федосеева-Шукшина не сдержала слез в шоу Кудрявцевой Актриса стала героиней передачи «Секрет на миллион»
Новости партнеров
Уже известно, когда мы вернемся к прежней жизни
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Gnezdo.ru
Жесткий ответ крымских татар неожидан для всех
Срочно: Нострадамус четко все предсказал
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Это случилось ночью: вся страна в трауре
Леди
У 67-летней Елены Степаненко появился поклонник-бизнесмен Сама юмористка пока не готова начинать новый роман.
Новости партнеров
Спасти не удается: главврач Коммунарки рассказал о ситуации с вирусом
Сын Понаровской протянет еще недели три
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Винокур пошел вслед за Лещенко: артист вызвал врачей из-за коронавируса
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь