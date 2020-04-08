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16:01 (мск), источник: ТАСС

Путин предложил установить доплаты врачам в 80 тыс. руб. в месяц за борьбу с коронавирусом

НОВО-ОГАРЕВО, 8 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым установить надбавки к зарплатам за работу с пациентами с коронавирусом.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:15 MSK, 08.04
Источник: Агентство «Москва»

«Считаю необходимым реализовать еще одну меру: на три месяца, начиная с апреля установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем», — заявил глава государства на совещании с руководителями регионов, представителями правительства РФ и администрации Кремля.

Путин уточнил, что «для врачей, непосредственно работающими с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тыс. рублей в месяц, для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медицинского персонала — 25 тыс. рублей в месяц». По словам президента, доплаты получат и специалисты, работающие на «скорой помощи».

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