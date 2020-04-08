Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом

Главной задачей властей президент назвал борьбу с распространением заболевания, защиту здоровья и жизни людей, обеспечение устойчивости экономики, сохранение занятости и доходов граждан.
По словам главы государства, все регионы должны сконцентрироваться на увеличении готовности медучреждений, наращивании их мощностей и возможностей.
Ключевые поручения президента:
— Минфин должен обеспечить регионам гибкость и свободу маневра в распределении средств на противодействие коронавирусу.
— дать медикам повышенные страховые гарантии, как у военных.
— с апреля на три месяца устанавливается спецвыплата медикам, борющимся с коронавирусом: от 25 до 80 тысяч рублей.
— правительство и ЦБ должны за пять дней разработать программу дополнительной поддержки бизнеса для сохранения занятости и зарплат.
— нужен четкий перечень организаций, которые остановлены
— помогать в первую очередь надо тем компаниям, которые сохраняют занятость.
— родителям детей от 3 до 7 лет для получения выплат теперь не нужно будет предоставлять справки.
— распространить на все предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку на полгода по страховым платежам.
— бизнес должен приложить все усилия для сохранения своих компаний.
— расширить параметры предоставления кредитных каникул.
— оставшимся без работы власть поможет напрямую: три месяца будут платить пособие в размере МРОТ.
— семьям с детьми, где родители потеряли работу, выделить дополнительно по три тысячи рублей в месяц на каждого ребенка.
В конце своего выступления президент обратился ко всем гражданам России и призвал их, несмотря на усталость от постоянного нахождения в четырех стенах и груза житейских и финансовых проблем, соблюдать режим самоизоляции. Глава государства подчеркнул, что врачи, медсестры, волонтеры и миллионы людей, помогающих своим родителям, соседям, членам семьи, сегодня проявляют самую высокую гражданскую ответственность.