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16:18 (мск), источник: РИА Новости

Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Владимир Путин в начале онлайн-совещания с правительством и губернаторами по ситуации с коронавирусом предложил ряд мер в условиях эпидемии.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:15 MSK, 08.04
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Главной задачей властей президент назвал борьбу с распространением заболевания, защиту здоровья и жизни людей, обеспечение устойчивости экономики, сохранение занятости и доходов граждан.

По словам главы государства, все регионы должны сконцентрироваться на увеличении готовности медучреждений, наращивании их мощностей и возможностей.

Ключевые поручения президента:

— Минфин должен обеспечить регионам гибкость и свободу маневра в распределении средств на противодействие коронавирусу.

— дать медикам повышенные страховые гарантии, как у военных.

— с апреля на три месяца устанавливается спецвыплата медикам, борющимся с коронавирусом: от 25 до 80 тысяч рублей.

— правительство и ЦБ должны за пять дней разработать программу дополнительной поддержки бизнеса для сохранения занятости и зарплат.

— нужен четкий перечень организаций, которые остановлены из-за повышенных рисков, остальные могут работать.

— помогать в первую очередь надо тем компаниям, которые сохраняют занятость.

— родителям детей от 3 до 7 лет для получения выплат теперь не нужно будет предоставлять справки.

— распространить на все предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку на полгода по страховым платежам.

— бизнес должен приложить все усилия для сохранения своих компаний.

— расширить параметры предоставления кредитных каникул.

— оставшимся без работы власть поможет напрямую: три месяца будут платить пособие в размере МРОТ.

— семьям с детьми, где родители потеряли работу, выделить дополнительно по три тысячи рублей в месяц на каждого ребенка.

В конце своего выступления президент обратился ко всем гражданам России и призвал их, несмотря на усталость от постоянного нахождения в четырех стенах и груза житейских и финансовых проблем, соблюдать режим самоизоляции. Глава государства подчеркнул, что врачи, медсестры, волонтеры и миллионы людей, помогающих своим родителям, соседям, членам семьи, сегодня проявляют самую высокую гражданскую ответственность.

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