Власти выплатят потерявшим работу по три максимальных пособия по безработице

Каждый гражданин, потерявший работу после 1 марта и обратившийся в службу занятости, получит в течение апреля — июня три пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 руб.
Оформление пособия должно быть максимально простым и проходить дистанционно, отметил президент. «Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — подчеркнул он.
Кроме того, в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Размер таких выплат составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка — в среднем 5500 руб. При этом круг людей, которые смогут получить это пособие, будет расширен. Путин напомнил, что, когда он анонсировал эти выплаты в послании Федеральному собранию, речь шла только о нуждающихся семьях, где средний доход на человека меньше прожиточного минимума. Теперь президент предлагает при начислении выплат не учитывать ранее полученные доходы тех членов семьи, которые временно были признаны безработными.
Для семей, где родители временно безработные, также введут дополнительные выплаты по 3 000 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Путин 8 апреля третий раз за две недели выступил с обращением по ситуации с коронавирусом. В этот раз он выступил перед началом совещания с губернаторами, но, по словам