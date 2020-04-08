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17:10 (мск), источник: Ведомости

Власти выплатят потерявшим работу по три максимальных пособия по безработице

Президент Владимир Путин объявил о новой мере поддержки населения в условиях пандемии коронавируса.

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Коронавирус COVID-19
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Скончалось63 +5
Выздоровело580 +86
Инфицировано1 450 343 +85 339
Скончалось83 568 +7 061
Выздоровело308 617 +16 150
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 08.04
Источник: РИА "Новости"

Каждый гражданин, потерявший работу после 1 марта и обратившийся в службу занятости, получит в течение апреля — июня три пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 руб.

Оформление пособия должно быть максимально простым и проходить дистанционно, отметил президент. «Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — подчеркнул он.

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Кроме того, в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Размер таких выплат составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка — в среднем 5500 руб. При этом круг людей, которые смогут получить это пособие, будет расширен. Путин напомнил, что, когда он анонсировал эти выплаты в послании Федеральному собранию, речь шла только о нуждающихся семьях, где средний доход на человека меньше прожиточного минимума. Теперь президент предлагает при начислении выплат не учитывать ранее полученные доходы тех членов семьи, которые временно были признаны безработными.

Для семей, где родители временно безработные, также введут дополнительные выплаты по 3 000 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Путин 8 апреля третий раз за две недели выступил с обращением по ситуации с коронавирусом. В этот раз он выступил перед началом совещания с губернаторами, но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эта речь также была обращена к россиянам.

Путин: сейчас людям не до бумажек и бюрократических формальностей
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17:55 (мск)© Ньюстюб
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