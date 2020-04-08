США: Берни Сандерс приостановил свою президентскую кампанию

Сандерс уже заявлял о приостановке кампании в октябре, после того как перенес операцию на сердце. Позже кампания продолжилась.
Он объяснил причину своего решения в видеообращении к сторонникам, записанном у него в доме в штате Вермонт.
Путь к победе невозможен. Я пришел к выводу, что эта борьба за номинацию от Демократической партии не будет успешной. И поэтому сегодня я объявляю о ее приостановке.
Берни Сандерссенатор от штата Вермонт
Как ожидается, Сандерс объяснит причину своего решения в обращении к сторонникам.
Лидирующим кандидатом от Демократической партии остается бывший вице-президент США Джо Байден.
Байден по состоянию на 7 апреля заручился поддержкой 1217 делегатов электоральной коллегии США, у Сандерса было 914 делегатов, еще 171 делегат поддерживал других кандидатов на выборах. Для победы в номинации делегат должен заручиться поддержкой 1991 кандидата.
Таким образом шансы Байдена растут: после выхода Сандерса из гонки ему достаточно получить голоса 774 делегатов. Фактически он остался единственным кандидатом в борьбе за номинацию.
В США у Сандерса репутация социалиста. Его противники часто напоминают, что в юности будущий сенатор вступил в молодежное подразделение Социалистической партии Америки, а в конце 1980-х путешествовал в Советский Союз и провел там свой медовый месяц.
Одним из основных пунктов его политической программы было предоставление американцам бесплатного здравоохранения.
Еще в конце февраля Сандерс считался лидером борьбы за номинацию. Однако в начале марта Джо Байден выиграл праймериз в нескольких штатах и заметно потеснил сенатора от Вермонта.
После недавней победы Байдена, состоявшейся 17 марта, в мире началась пандемия Covid-19. Байден и Сандерс перенесли встречи со сторонниками в интернет. Отменялись и праймериз.
Исключением стало недавнее голосование в Висконсине, прошедшее в условиях серьезных ограничений и с соблюдением принципа социального дистанцирования.