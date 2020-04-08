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18:53 (мск), источник: BBC News Русская служба

США: Берни Сандерс приостановил свою президентскую кампанию

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о приостановке своей президентской кампании. О своем решении 78-летний политик объявил на конференции сотрудникам своего штаба.

Источник: GETTY IMAGES

Сандерс уже заявлял о приостановке кампании в октябре, после того как перенес операцию на сердце. Позже кампания продолжилась.

Он объяснил причину своего решения в видеообращении к сторонникам, записанном у него в доме в штате Вермонт.

Путь к победе невозможен. Я пришел к выводу, что эта борьба за номинацию от Демократической партии не будет успешной. И поэтому сегодня я объявляю о ее приостановке.
Берни Сандерс
сенатор от штата Вермонт

Как ожидается, Сандерс объяснит причину своего решения в обращении к сторонникам.

Лидирующим кандидатом от Демократической партии остается бывший вице-президент США Джо Байден.

Байден по состоянию на 7 апреля заручился поддержкой 1217 делегатов электоральной коллегии США, у Сандерса было 914 делегатов, еще 171 делегат поддерживал других кандидатов на выборах. Для победы в номинации делегат должен заручиться поддержкой 1991 кандидата.

Таким образом шансы Байдена растут: после выхода Сандерса из гонки ему достаточно получить голоса 774 делегатов. Фактически он остался единственным кандидатом в борьбе за номинацию.

В США у Сандерса репутация социалиста. Его противники часто напоминают, что в юности будущий сенатор вступил в молодежное подразделение Социалистической партии Америки, а в конце 1980-х путешествовал в Советский Союз и провел там свой медовый месяц.

Одним из основных пунктов его политической программы было предоставление американцам бесплатного здравоохранения.

Еще в конце февраля Сандерс считался лидером борьбы за номинацию. Однако в начале марта Джо Байден выиграл праймериз в нескольких штатах и заметно потеснил сенатора от Вермонта.

После недавней победы Байдена, состоявшейся 17 марта, в мире началась пандемия Covid-19. Байден и Сандерс перенесли встречи со сторонниками в интернет. Отменялись и праймериз.

Исключением стало недавнее голосование в Висконсине, прошедшее в условиях серьезных ограничений и с соблюдением принципа социального дистанцирования.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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