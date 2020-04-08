В ДНР сообщили, что согласовали обмен пленными с Украиной

«Стороны смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами по формуле «10 на 8», — добавила она.
В конце марта Морозова сообщила, что ДНР на переговоров контактной группы предложила Киеву провести обмен пленными в Донбассе по формуле «10 на 8», но тогда украинская сторона, по ее словам, категорически отказалась от этого предложения.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года.
Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными.