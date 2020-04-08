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21:03 (мск), источник: РИА Новости

В ДНР сообщили, что согласовали обмен пленными с Украиной

ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Обмен пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом пройдет до пасхальных праздников, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Источник: РИА Новости

«Стороны смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами по формуле «10 на 8», — добавила она.

В конце марта Морозова сообщила, что ДНР на переговоров контактной группы предложила Киеву провести обмен пленными в Донбассе по формуле «10 на 8», но тогда украинская сторона, по ее словам, категорически отказалась от этого предложения.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года.

Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными.

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