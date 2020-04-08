21:21 (мск), источник: РИА Новости
В России нет повторных случаев заражения коронавирусом, заявила Попова
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В России нет повторных случаев заражения коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Если человек переболел один раз, то дальше он остается здоров», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».
Попова уточнила, что за эти три месяца вирус мало изменился. Это внушает надежду на то, что средства тестирования и профилактики, которые разрабатываются сегодня, в том числе вакцины, будут эффективны.
«Пока наши исследования, которые проводили, и спасибо Российским железным дорогам и их медицинской службе, показали, что высокой иммунной прослойки на тот период — а мы делали это в марте, начале марта — в стране нет», — добавила она.
Глава Роспотребнадзора добавила, что пока нет оснований жестко ограничивать работу предприятий в регионах.
Эпидемия COVID-19
Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце 2019 года в городе Ухань в Китае. С тех пор инфекция распространилась уже в 184 государства. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала вспышку COVID-19 пандемией.
По данным ВОЗ, коронавирус диагностировали более чем у 1,2 миллиона человек, свыше 72 тысяч пациентов умерли. Китай, где зафиксировали первую вспышку заболевания, ранее объявил об окончании эпидемии.
В России зафиксировано 8672 случаев COVID-19, 580 пациентов выздоровели, 63 — скончались.
Жителей страны призвали соблюдать режим самоизоляции, не выходить из дома без необходимости и держать дистанцию в полтора метра от окружающих.