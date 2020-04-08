Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Осторожно, двери открываютсяКак Китай выходит из-под карантина
Фоторепортажи
22«Розовое суперлуние» 2020
26Как выглядит Ухань после карантина
21:21 (мск), источник: РИА Новости

В России нет повторных случаев заражения коронавирусом, заявила Попова

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В России нет повторных случаев заражения коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано8 672 +1 175
Скончалось63 +5
Выздоровело580 +86
Инфицировано1 464 852 +74 341
Скончалось85 397 +6 306
Выздоровело315 105 +19 409
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:01 MSK, 08.04

«Если человек переболел один раз, то дальше он остается здоров», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Попова уточнила, что за эти три месяца вирус мало изменился. Это внушает надежду на то, что средства тестирования и профилактики, которые разрабатываются сегодня, в том числе вакцины, будут эффективны.

«Пока наши исследования, которые проводили, и спасибо Российским железным дорогам и их медицинской службе, показали, что высокой иммунной прослойки на тот период — а мы делали это в марте, начале марта — в стране нет», — добавила она.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Глава Роспотребнадзора добавила, что пока нет оснований жестко ограничивать работу предприятий в регионах.

Эпидемия COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце 2019 года в городе Ухань в Китае. С тех пор инфекция распространилась уже в 184 государства. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала вспышку COVID-19 пандемией.

По данным ВОЗ, коронавирус диагностировали более чем у 1,2 миллиона человек, свыше 72 тысяч пациентов умерли. Китай, где зафиксировали первую вспышку заболевания, ранее объявил об окончании эпидемии.

В России зафиксировано 8672 случаев COVID-19, 580 пациентов выздоровели, 63 — скончались.

Жителей страны призвали соблюдать режим самоизоляции, не выходить из дома без необходимости и держать дистанцию в полтора метра от окружающих.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
В России за сутки выявили еще 1175 случаев коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
21:14 (мск)© Ньюстюб
Как уменьшить риск заражения вирусом, совершая покупки
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:01 MSK, 08.04
 В США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине
Запад может подать в суд на Китай и Россию
Коронавирус COVID-19
«Победим и эту заразу коронавирусную». Главное из выступления Путина
Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом
В России второй день подряд зафиксировано более 1000 случаев коронавируса
Росавиация сформировала предварительный график вывоза россиян из-за рубежа
Путин объявил новые меры поддержки бизнеса и населения
В Великобритании умерло рекордное число людей от коронавируса
На севере Италии рухнул огромный мост (фото)
Коронавирус COVID-19: главные события 8 апреля
Над Землей взошло «Розовое суперлуние» (фото)
Осторожно, двери открываются: как Китай выходит из-под карантина
Семьям с детьми облегчат получение выплат в связи с пандемией
Здоровье
Коронавирус мог заразить уже десятки миллионов человек Количество выявляемых случаев инфицирования составляет всего около 6% от их реального числа.
Hi-Tech
Посмотрите на новейшую боевую технику США (впечатляет) Он выдержал условия жаркой пустыни и экстремальные минусовые температуры
Горячие темы на Авто
Сегодня буду говорить о либералах -которые в Курилке 333
Про без работы и без зарплаты 245
Мишустин раскритиковал губернаторов, которые закрыли границы своих регионов. 194
Глобальные экологические проблемы 146
Кино
81-летняя Федосеева-Шукшина не сдержала слез в шоу Кудрявцевой Актриса стала героиней передачи «Секрет на миллион»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Случилось вчера. Печальная весть о Льве Лещенко
Печальная весть о состоянии Надежды Бабкиной
Это случилось ночью: вся страна в трауре
Фото Гитлера, которые он не успел уничтожить
Леди
Как выглядят звезды, в чьих жилах течет цыганская кровь Филипп Киркоров, певица Слава, актриса Оксана Фандера — всех их объединяет цыганское прошлое.
Новости партнеров
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Спасти не удается: главврач Коммунарки рассказал о ситуации с вирусом
Винокур пошел вслед за Лещенко: артист вызвал врачей из-за коронавируса
Врач главной коронавирусной больницы рассказал, что ждет Лещенко
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь