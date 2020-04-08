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23:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Песков рассказал о своем «противовирусном» бейдже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своем «блокаторе» вирусов, который он носит в виде бейджа на груди. Об этом в своем Telegram-канале в среду, 8 апреля, сообщает «Говорит Москва».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:25 MSK, 08.04
Источник: AP 2020

«Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рекомендовано ли сотрудникам администрации президента ношение таких устройств.

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Если сидишь дома

«Блокатор» — бейдж с картриджем, содержащим активное вещество — диоксид хлора. В Национальном исследовательском университете ИТМО, на базе которого было разработано средство, его называют «профилактическим препаратом, который обеззараживает воздух и снижает активность штамма вирусов гриппа А и аденовируса».

Принцип действия заключается в удалении действующего вещества из пористого минерального сорбента — цеолита, и его распределении в пределах одного кубического метра.

Накануне, 7 апреля, сообщалось, что эксперты усомнились в способности этого устройства, недавно появившегося в продаже в аптеках, эффективно защищать людей от вирусов. Так, специалисты напомнили, что «блокатор» не проходил испытания на эффективность против коронавируса и не может считаться средством от всех болезней.

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