Песков рассказал о своем «противовирусном» бейдже

23:26 (мск), источник: Lenta.Ru
«Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рекомендовано ли сотрудникам администрации президента ношение таких устройств.
«Блокатор» — бейдж с картриджем, содержащим активное вещество — диоксид хлора. В Национальном исследовательском университете ИТМО, на базе которого было разработано средство, его называют «профилактическим препаратом, который обеззараживает воздух и снижает активность штамма вирусов гриппа А и аденовируса».
Принцип действия заключается в удалении действующего вещества из пористого минерального сорбента — цеолита, и его распределении в пределах одного кубического метра.
Накануне, 7 апреля, сообщалось, что эксперты усомнились в способности этого устройства, недавно появившегося в продаже в аптеках, эффективно защищать людей от вирусов. Так, специалисты напомнили, что «блокатор» не проходил испытания на эффективность против коронавируса и не может считаться средством от всех болезней.