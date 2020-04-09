Киев и Донбасс договорились об обмене в общей сложности 37 человек

В рамках обмена самопровозглашенные республики отдадут Киеву 19 человек, а тот, в свою очередь, вернет 18 человек. По словам Кобцевой, ДНР отдаст восемь человек и заберет десять, ЛНР в рамках нового обмена удерживаемыми лицами отдаст Киеву 11 человек и заберет восемь.
«До процедуры обмена они [числа] будут, скорее всего, меняться», — уточнил источник, близкий к офису президента Зеленского, напомнив, что Киев не озвучивает эту информацию до самого обмена.
После очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, прошедших из-за ситуации с коронавирусом в формате видеоконференции в среду, 8 апреля, было решено, что обмен пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) и Киевом состоится до Пасхи, которая в этом году наступит 19 апреля.
Сколько людей вернутся на Украину и на территории самопровозглашенных республик, участники переговоров не уточнили.
Предыдущий этап обмена пленными между Киевом и Донбассом произошел 29 декабря 2019 года под Горловкой. Украина передала 61 гражданина в ДНР и 63 — представителям ЛНР. В Киев отправились 76 человек.