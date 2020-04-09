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09:48 (мск), источник: ТАСС

Трамп не уверен в том, что Сандерс действительно выбыл из президентской гонки

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/ — Глава Белого дома отметил, что сенатор от штата Вермонт намерен сохранить своих делегатов.

Источник: AP 2020

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс вышел из борьбы за выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии после того, как объявил о приостановке своей кампании.

«Он на самом деле не выбыл из гонки. А как же его делегаты? Он сказал, что сохранит своих делегатов, и это довольно интересно, — сказал Трамп в среду на брифинге в Белом доме. — Так он выбывает из гонки или нет? Так не выбывают из гонки. Вы сохраняете своих делегатов и хотите получить еще больше делегатов до съезда — странное дело происходит».

Я не знаю, что происходит. Я думаю, он делает это для того, чтобы вести переговоры.
Дональд Трамп

Глава Белого дома также обратил внимание на то, что бывший президент-демократ Барак Обама до сих пор не поддержал кандидатуру соперника Сандерса среди демократов Джозефа Байдена. «Я поражаюсь тому, что президент Обама не поддержал Сонного Джо (так Трамп называет Байдена — прим. ТАСС). Этого так и не произошло. Когда же он это сделает?» — задал вопрос Трамп. «Он (Обама — прим. ТАСС) знает что-то, чего вы не знаете, но я, как мне кажется, знаю Так что это будет интересно», — добавил американский лидер.

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Сандерс в среду в обращении к сторонникам объявил о приостановке своей предвыборной кампании и выходе из борьбы за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии. При этом он отметил, что «будет взаимодействовать с Джозефом Байденом в том, чтобы продвигать прогрессивные идеи», и подчеркнул, что сохранит имеющихся у него в настоящее время делегатов, не призвав их поддержать Байдена.

Объявление о выходе из борьбы Сандерс сделал на следующий день после состоявшихся в штате Висконсин первичных выборов, в ходе которых на национальный съезд Демократической партии, где будет названо имя соперника Трампа на выборах 3 ноября, выдвигаются 84 делегата. Результаты выборов в Висконсине, проходивших в условиях пандемии, не будут оглашены по крайней мере до 13 апреля, но соперник Сандерса — бывший вице-президент Байден — сразу после закрытия избирательных участков заявил в интервью телекомпании CNN, что рассчитывает на победу.

Решение Сандерса выйти из борьбы, отметила CNN, открывает путь для выдвижения Байдена кандидатом Демократической партии.

По подсчетам газеты The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 217 делегатов национального съезда, а у Сандерса 914 голосов делегатов. Чтобы стать кандидатом в президенты, уже в первом туре голосования на съезде претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.

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