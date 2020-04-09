09:48 (мск), источник: ТАСС
Трамп не уверен в том, что Сандерс действительно выбыл из президентской гонки
ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/ — Глава Белого дома отметил, что сенатор от штата Вермонт намерен сохранить своих делегатов.
Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс вышел из борьбы за выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии после того, как объявил о приостановке своей кампании.
«Он на самом деле не выбыл из гонки. А как же его делегаты? Он сказал, что сохранит своих делегатов, и это довольно интересно, — сказал Трамп в среду на брифинге в Белом доме. — Так он выбывает из гонки или нет? Так не выбывают из гонки. Вы сохраняете своих делегатов и хотите получить еще больше делегатов до съезда — странное дело происходит».
Я не знаю, что происходит. Я думаю, он делает это для того, чтобы вести переговоры.
Глава Белого дома также обратил внимание на то, что бывший
Сандерс в среду в обращении к сторонникам объявил о приостановке своей предвыборной кампании и выходе из борьбы за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии. При этом он отметил, что «будет взаимодействовать с Джозефом Байденом в том, чтобы продвигать прогрессивные идеи», и подчеркнул, что сохранит имеющихся у него в настоящее время делегатов, не призвав их поддержать Байдена.
Объявление о выходе из борьбы Сандерс сделал на следующий день после состоявшихся в штате Висконсин первичных выборов, в ходе которых на национальный съезд Демократической партии, где будет названо имя соперника Трампа на выборах 3 ноября, выдвигаются 84 делегата. Результаты выборов в Висконсине, проходивших в условиях пандемии, не будут оглашены по крайней мере до 13 апреля, но соперник Сандерса — бывший
По подсчетам газеты The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 217 делегатов национального съезда, а у Сандерса 914 голосов делегатов. Чтобы стать кандидатом в президенты, уже в первом туре голосования на съезде претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.