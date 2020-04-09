Песков рассказал об эффективности своего «противовирусного» бейджа

Его слова передает
Представителю Кремля рассказали, что
Относительно спутанности сознания это вам нужно выносить вердикт. Свистящего дыхания пока нет. Но спасибо за заботу в любом случае.
Ранее
Сейчас в продаже в России можно найти разные виды таких устройств, например AirDoctor и «Блокатор». Последний называют «профилактическим препаратом, который обеззараживает воздух и снижает активность штамма вирусов гриппа А и аденовируса». Принцип действия заключается в удалении действующего вещества из пористого минерального сорбента — цеолита, и его распределении в пределах одного кубического метра.
Эксперты сомневаются в способности такого средства защитить от коронавируса. Так, специалисты напомнили, что «блокатор» не проходил испытания на эффективность против коронавируса и не может считаться средством от всех болезней.