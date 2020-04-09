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13:37 (мск), источник: Интерфакс

Песков заявил, что Путин сам дополнил речь сравнением коронавируса с печенегами

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU — Сравнение нынешней угрозы от вспышки коронавируса с нашествиями печенегов и половцев стало личной инициативой президента РФ Владимира Путина и не было подготовлено заранее его спичрайтерами, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:03 MSK, 09.04
Источник: AP 2020

«Это инициатива самого президента. То есть, это слова, сказанные самим президентом. Именно он это добавил в свое выступление», — сказал он в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, Песков заметил, что не может сказать, «что стало источником для этой фразы».

Внимание пресс-секретаря президента обратили на то, что печенеги и половцы нападали на территорию, которая принадлежит современной Украине. В связи с этим ему задали вопрос, можно ли это воспринимать как территориальные претензии России к Киеву в контексте их нынешних отношений.

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«Не забывайте, что территория, на которой находится Украина, исторически была Киевской Русью. Действительно, печенеги терзали Киевскую Русь, терзали славянские племена, которые жили к востоку, и Византии они тоже много головной боли доставляли. Киевскую Русь вы же никуда не денете, вы ее из нашей истории не вычеркнете», — ответил Песков.

К теме нападений половцев и печенегов на Россию глава государства обратился накануне в ходе совещания с главами регионов по ситуации с коронавирусом.

«Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — сказал президент, обращаясь к россиянам.

Позднее это сравнение главы государства вызвало большое оживление в СМИ и соцсетях.

Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:03 MSK, 09.04
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