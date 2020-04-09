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13:17 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Правительство взяло в работу предложение ЕР по ипотечным каникулам

Правительство работает над предложениями партии «Единая Россия» (ЕР) по расширению возможностей ипотечных каникул, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с руководством фракции ЕР.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:03 MSK, 09.04
Источник: Reuters

В Госдуме в дистанционном режиме состоялась встреча председателя правительства Михаила Мишустина с руководством фракции «Единой России» в преддверии отчета правительства перед нижней палатой парламента, говорится в сообщении на сайте ЕР.

«Сегодня нам очень важно услышать позицию “Единой России” — крупнейшей политической партии, которая имеет самое значительное представительство в Государственной Думе. Ваша партия уже много лет определяет ход социально-экономического развития страны. И, что называется, в мирное время, и в период кризисов берет на себя в полной мере ответственность», — отметил Мишустин.

Накануне президент Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и экономики.

В частности, глава государства поручил рассмотреть возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам.

Премьер сообщил, что ранее ЕР в лице секретаря генсовета Андрея Турчака «озвучила свои предложения по этой теме и направила их в правительство».

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«Мы их поддерживаем и уже взяли в работу. Я думаю, что буквально днями мы примем соответствующие решения. Наша общая задача — сделать так, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться этими льготами», — подчеркнул он.

На встрече с фракцией Мишустин также отметил, что правительство совместно с ЕР будет работать над мерами, которые позволят преодолеть кризисные явления и максимально быстро выйти из нынешней тяжелой ситуации с минимальными потерями.

В свою очередь, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов выделил два приоритетных направления работы — финансовую поддержку регионов и необходимость пересмотра целевых показателей государственных программ и национальных проектов, чтобы они соответствовали текущей ситуации.

Нужно разработать индивидуальные программы развития для регионов, в первую очередь, с высокой долей дотаций из федерального бюджета в общем объеме доходов. В нынешних условиях каждому региону нужен отдельный план федеральной поддержки.
Сергей Неверов
руководитель фракции «Единой России» в Госдуме
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Также «Единая Россия» предложила правительству ограничивать цены на продукты питания в чрезвычайных ситуациях. В партии считают, что рост цен в период пандемии в основном обоснован действиями поставщиков, а не производителей. В это связи, по мнению единороссов, необходимо ограничивать 10% наценку для каждого этапа перепродажи продуктов питания. Мишустин предложение поддержал.

Кроме того, ранее «Единая Россия» направила в адрес правительства предложения по комплексу антикризисных мер в отношении социально ориентированных НКО. В первую очередь, предлагается предоставить таким организациям пакет льгот аналогичный льготам малому и среднему бизнесу, отсрочку по выплатам банковских кредитов и уплаты всех видов налогов (за исключением НДС), снизить до 15% тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды.

Другие меры касаются введения моратория на все виды проверок, взимание пеней, штрафов за просрочку платежей за ЖКУ и блокировку расчетных счетов.

Напомним, в ЕР предложили правительству увеличить максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик вправе обратиться к кредитору с просьбой о предоставлении кредитных каникул.

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