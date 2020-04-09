Выпускников школ освободили от весеннего призыва

«Всего к мероприятиям призыва вызываются более 650 тысяч человек. Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 тысяч человек, призываться на военную службу весной этого года не будут», — уточнил он.
Весенний призыв в российскую армию проходит с 1 апреля по 15 июля. Отправки в войска начнутся после 20 мая. По словам Герасимова, студентов последних курсов колледжей и вузов вызовут в военкоматы уже после сдачи выпускных экзаменов.
Генерал поручил провести тестирование на COVID-19 среди призывников и обеспечить их медицинскими масками, чтобы не допустить заражения коронавирусом среди новобранцев.
При этом увольнение военнослужащих будет проходить раздельно с набором призывников и между собой они пересекаться не должны: всех новоприбывших поместят на двухнедельный карантин, их питание и обучение организуют отдельно от остального личного состава воинских частей.
В России зафиксирован 10 131 больной COVID-19, из них 698 человек выздоровели, 76 скончались. В Москве и многих других российских регионах действует режим всеобщей самоизоляции. Власти призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в метр друг от друга.