Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Осторожно, двери открываютсяКак Китай выходит из-под карантина
Фоторепортажи
15В Канаде выбрали лучшие фото замерзших волос
28Полдень в пустых городах
14:30 (мск), источник: Ведомости

Отчет Мишустина в Госдуме перенесен на более поздний срок

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ежегодный отчет правительства, запланированный на 15 апреля, перенесен на более поздний срок, передает «Интерфакс». Возможно, выступление пройдет в июле, допустил он.

Источник: Reuters

«У всех есть понимание, что правильно было бы отчет отложить», — сказал спикер нижней палаты парламента.

Читайте также
Почти все шло не по плану

Заслушать отчет о работе кабинета министров в середине апреля Госдума запланировала в январе, сразу после назначения Михаила Мишустина премьером. Это будет его первое выступление в нижней палате парламента в этой должности.

Премьер должен представить результаты работы прошлого кабинета министров за 2019 г., говорил в январе Володин.

До 30 апреля в России действует режим нерабочих дней для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По данным на 9 апреля, число заболевших COVID-19 превышает 10 000 человек, более 6 700 из них — в Москве.

 Аэропорт «Пулково» отказался от круглосуточного режима работы
Еврозона готовится принять многомиллиардный пакет мер для выхода из кризиса
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Число заразившихся COVID-19 в России превысило 10 тысяч
Кремль объяснил появление печенегов и половцев в речи Путина
ВЦИОМ узнал, как россияне оценивают обстановку в России
«Смерть ходит близко»: как карантин изменил Италию и итальянцев
Вирус жадности. Как спекулянты наживаются на коронавирусе
Правительство РФ поддержало идею о расширении кредитных каникул
Здоровье
Женщина испытывала возбуждение и месяцами избегала секса из-за редкой болезни Первым симптомы она заметила еще в 2012 году.
Hi-Tech
Назван прибор, которым нельзя пользоваться (чтобы не заразиться) Очистители воздуха не помогают от коронавируса внутри помещений
Авто
Как автокомпании борются с коронавирусом Способы очень разные: кто-то выделяет врачам машины, а кто-то шьет маски вместо роскошных интерьеров
Кино
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!» Лариса Гузеева и Роза Сябитова пока продолжают работать в студии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Марина Кравец стала мамой в первый раз У телезвезды родилась дочь
Леди
Находка недели: где купить стильные защитные маски 11 бюджетных и не очень моделей, которые можно заказать онлайн.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь