Отчет Мишустина в Госдуме перенесен на более поздний срок

«У всех есть понимание, что правильно было бы отчет отложить», — сказал спикер нижней палаты парламента.
Заслушать отчет о работе кабинета министров в середине апреля Госдума запланировала в январе, сразу после назначения Михаила Мишустина премьером. Это будет его первое выступление в нижней палате парламента в этой должности.
Премьер должен представить результаты работы прошлого кабинета министров за 2019 г., говорил в январе Володин.
До 30 апреля в России действует режим нерабочих дней для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По данным на 9 апреля, число заболевших COVID-19 превышает 10 000 человек, более 6 700 из них — в Москве.