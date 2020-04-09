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18:05 (мск), источник: ТАСС

Путин: РФ в условиях пандемии коронавируса должна гарантированно обеспечить безопасность

НОВО-ОГАРЕВО, 9 апреля. /ТАСС/ — Президент России Владимир Путин предупредил о необходимости внимательно отслеживать ситуацию в мире и обеспечивать безопасность РФ во время пандемии коронавируса.

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Скончалось89 931 +6 363
Выздоровело340 112 +31 495
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:49 MSK, 09.04
Источник: Reuters

«Мы в России вынуждены принимать меры, адекватные складывающейся ситуации (в связи с пандемией коронавируса — прим. ТАСС). Это меняет существенным образом обычный порядок жизни миллионов людей», — констатировал глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Одно должно оставаться неизменным. Мы должны гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность и внимательно анализировать все, что происходит вокруг нас, с тем чтобы национальные интересы России были надежно и абсолютно обеспечены.
Владимир Путин

Путин отметил, что Москва видит, «как меняется ситуация в мире в связи с распространением коронавирусной инфекции, борьбы с ней, как это влияет на мировую экономику, как отражается на работе промышленных предприятий, как меняется работа транспортных предприятий, энергетики, других отраслей».

На совещании, которое проходит в режиме видеоконференции, президент предложил обсудить, как следует обеспечивать безопасность и интересы РФ.

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