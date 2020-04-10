12:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Лишь потом про этот случай раструбила «Эй-Би-Си»
Медицинской разведке Пентагона приписывают поразительную осведомленность об уханьском вирусе.
По версии службы новостей телерадиокомпании ABC, американские разведчики предупреждали Вашингтон об эпидемии коронавируса еще в ноябре 2019 года — именно тогда появился доклад о ситуации в китайском городе Ухань.
К январю выжимки из него якобы легли на стол президента США, однако,
Перехват телефонных разговоров и
«Аналитики сочли, что ситуация может стать своего рода катаклизмом. Результаты их изысканий неоднократно передавались Разведуправлению Минобороны США, Объединенному комитету начальников штабов и Белому дому», — рассказал журналистам один из источников.
Полученная информация неоднократно предоставлялась целому ряду федеральных чиновников, в том числе членам Совета национальной безопасности (СНБ). В итоге с первой версией доклада познакомился достаточно широкий круг людей, имеющих доступ к документам разведки. На основе этой версии были составлены другие доклады — в том числе о попытках официального Пекина скрыть эпидемию даже в тот момент, когда ее масштабы стали очевидны.
В итоге к январю 2020 года информация о вспышке нового заболевания даже оказалась в ежедневном отчете, который предоставляется президенту.
СНБ и офис директора национальной разведки отказались от комментариев, однако о ситуации высказались в Пентагоне. «Сообщения СМИ о создании или публикации отчета NCMI о коронавирусе в ноябре 2019 года истине не соответствуют. Такого отчета центра не существует», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
Впрочем, даже если такой доклад действительно существовал, вряд ли можно было бы ожидать более эффективной подготовки к эпидемии со стороны федеральных властей США. 22 января текущего года Дональд Трамп впервые прокомментировал ситуацию с коронавирусом. Отвечая на вопрос журналиста, волнуется ли он
Логично предположить, что в скором времени президент должен был ознакомиться и с докладом о попытках Пекина скрыть масштабы эпидемии.
Один из авторов материалов ABC News Джон Коэн, в прошлом сотрудник Министерства внутренней безопасности, координировавший работу с разведданными, так описал материал телеканала: «Я не удивлен, что разведка засекла эпидемию. Меня удивило и расстроило, что Белый дом проигнорировал сигналы, не разработал протоколы противостояния эпидемии и слишком медленно реагировал на кризис».
Тем не менее, даже если предположить существование доклада, реакция Белого дома (точнее, ее отсутствие) неудивительна: Дональд Трамп известен своим недоверием к разведке, которую считает частью политического «болота». В начале апреля он, например, уволил генерального инспектора спецслужб США Майкла Аткинсона: тот, следуя букве закона, уведомил Конгресс о жалобе анонимного разоблачителя из рядов разведки на телефонный разговор Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Именно
Американские СМИ любят вспоминать и инцидент в ноябре 2017 года: тогда после встречи с российским президентом Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что верит заявлениям главы российского государства об отсутствии вмешательства Москвы в американские выборы, несмотря на противоположные заявления разведсообщества США.
И теперь страна, по словам самого Дональда Трампа, переживает самые «тяжелые дни битвы с коронавирусом». За прошедшие сутки в США от COVID-19 умерли почти 2 тыс. человек, а общее число зараженных превысило 430 тыс.
Однако долгосрочный прогноз смертности был скорректирован: если сначала власти предсказывали смерть от 100 до 200 тыс. человек, то, согласно новым данным, к августу от эпидемии могут погибнуть немногим более 60 тыс. американцев. По словам директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, снижение прогнозируемого числа смертей объясняется, в частности, эффективностью мер социального дистанцирования.
Алексей Наумов