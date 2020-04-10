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12:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Лишь потом про этот случай раструбила «Эй-Би-Си»

Медицинской разведке Пентагона приписывают поразительную осведомленность об уханьском вирусе.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 605 548 +117 678
Скончалось95 808 +7 178
Выздоровело356 161 +24 456
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:41 MSK, 10.04
Источник: The National Guard/Flickr

По версии службы новостей телерадиокомпании ABC, американские разведчики предупреждали Вашингтон об эпидемии коронавируса еще в ноябре 2019 года — именно тогда появился доклад о ситуации в китайском городе Ухань.

К январю выжимки из него якобы легли на стол президента США, однако, по-видимому, были проигнорированы. Пентагон официально опроверг наличие такого доклада, но с учетом отношения Дональда Трампа к разведке как к «болоту», им легко могли быть проигнорированы любые сигналы.

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СМИ: разведка США предупреждала о коронавирусе в Ухане еще в ноябре

Перехват телефонных разговоров и интернет-трафика, спутниковые снимки и общение с людьми на местах — именно эта информация, по данным двух источников телеканала ABC, легла в основу доклада, подготовленного Национальным центром медицинской разведки (NCMI). Специалисты заинтересовались ситуацией в Ухане, поскольку посчитали, что распространение там нового вируса может поставить под угрозу жизнь и здоровье американских военных, расквартированных в регионе. Обеспечение здоровья военнослужащих США — одна из основных задач центра, который входит в структуру органов Пентагона.

«Аналитики сочли, что ситуация может стать своего рода катаклизмом. Результаты их изысканий неоднократно передавались Разведуправлению Минобороны США, Объединенному комитету начальников штабов и Белому дому», — рассказал журналистам один из источников.

Полученная информация неоднократно предоставлялась целому ряду федеральных чиновников, в том числе членам Совета национальной безопасности (СНБ). В итоге с первой версией доклада познакомился достаточно широкий круг людей, имеющих доступ к документам разведки. На основе этой версии были составлены другие доклады — в том числе о попытках официального Пекина скрыть эпидемию даже в тот момент, когда ее масштабы стали очевидны.

В итоге к январю 2020 года информация о вспышке нового заболевания даже оказалась в ежедневном отчете, который предоставляется президенту.

Как рассказали ABC бывшие сотрудники разных президентских администраций, к президенту информация обычно попадает только после всех проверок и дополнительного изучения, которые могут продлиться несколько недель.
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СНБ и офис директора национальной разведки отказались от комментариев, однако о ситуации высказались в Пентагоне. «Сообщения СМИ о создании или публикации отчета NCMI о коронавирусе в ноябре 2019 года истине не соответствуют. Такого отчета центра не существует», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Впрочем, даже если такой доклад действительно существовал, вряд ли можно было бы ожидать более эффективной подготовки к эпидемии со стороны федеральных властей США. 22 января текущего года Дональд Трамп впервые прокомментировал ситуацию с коронавирусом. Отвечая на вопрос журналиста, волнуется ли он из-за пандемии, президент США сказал: «Нет, совсем нет. У нас все под контролем. Там один (зараженный.— “Ъ”) человек приехал из Китая, но все под контролем». Если исходить из правдивости версии ABC News, к этому моменту он уже должен был ознакомиться с отчетом разведчиков.

Логично предположить, что в скором времени президент должен был ознакомиться и с докладом о попытках Пекина скрыть масштабы эпидемии.

Однако 19 февраля в интервью телеканалу Fox 10 он так комментировал действия китайских властей: «Уверен, они стараются изо всех сил. Они больницу построили за неделю, сейчас строят еще одну. Думаю, все получится».
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Один из авторов материалов ABC News Джон Коэн, в прошлом сотрудник Министерства внутренней безопасности, координировавший работу с разведданными, так описал материал телеканала: «Я не удивлен, что разведка засекла эпидемию. Меня удивило и расстроило, что Белый дом проигнорировал сигналы, не разработал протоколы противостояния эпидемии и слишком медленно реагировал на кризис».

Тем не менее, даже если предположить существование доклада, реакция Белого дома (точнее, ее отсутствие) неудивительна: Дональд Трамп известен своим недоверием к разведке, которую считает частью политического «болота». В начале апреля он, например, уволил генерального инспектора спецслужб США Майкла Аткинсона: тот, следуя букве закона, уведомил Конгресс о жалобе анонимного разоблачителя из рядов разведки на телефонный разговор Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Именно из-за этого разговора в декабре 2019 года Палата представителей Конгресса США объявила президенту импичмент, который затем был заблокирован Сенатом.

В феврале 2019 года директором национальной разведки — главой и координатором всех 17 разведывательных ведомств США — Трамп назначил бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла: человека, не имеющего никакого профильного опыта, зато лояльного главе государства.

Американские СМИ любят вспоминать и инцидент в ноябре 2017 года: тогда после встречи с российским президентом Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что верит заявлениям главы российского государства об отсутствии вмешательства Москвы в американские выборы, несмотря на противоположные заявления разведсообщества США.

В таких условиях любой доклад разведки (даже и о новом вирусе, если он действительно существовал) мог быть легко проигнорирован президентом США из-за его настороженного отношения к собственным спецслужбам.

И теперь страна, по словам самого Дональда Трампа, переживает самые «тяжелые дни битвы с коронавирусом». За прошедшие сутки в США от COVID-19 умерли почти 2 тыс. человек, а общее число зараженных превысило 430 тыс.

Однако долгосрочный прогноз смертности был скорректирован: если сначала власти предсказывали смерть от 100 до 200 тыс. человек, то, согласно новым данным, к августу от эпидемии могут погибнуть немногим более 60 тыс. американцев. По словам директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, снижение прогнозируемого числа смертей объясняется, в частности, эффективностью мер социального дистанцирования.

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Алексей Наумов

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