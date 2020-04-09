Возвращение россиян на родину замедлилось из-за несогласованности чиновников

С 20 марта на родину были возвращены свыше 164 000 граждан России, сообщает
Сегодня агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в авиакругах сообщило, что эвакуация в российские регионы снова будет остановлена. Представитель Минтранса это опроверг: вывозные рейсы продолжаются, например, в пятницу 10 апреля, «Аэрофлот» выполнит рейс по маршруту Пхукет-Санкт-Петербург-Москва.
Желающим вернуться надо обязательно заполнить специальную анкету на сайте госсуслуг. Эту информацию собирает и обобщает Минкомсвязь, ее проверяет МВД, после чего формируют списки пассажиров для каждого вывозного рейса, рассказали четыре сотрудника компаний авиационной отрасли.
В последние дни чиновники стали применять правило — на рейс в конкретный город допускать только россиян, имеющих прописку в данном региона, говорят три собеседника. Поэтому, например, многих россиян, которые уже были зарегистрированы на рейсы «Аэрофлота» из
Для возвратного рейса билет на среднемагистральный перелет стоит 200 евро, на дальнемагистральный — а Денпасар именно такой — 400 евро.
«Действует условие по направлению прибывающих только в те города или регионы, где они проживают. Это необходимо для обеспечения режима самоизоляции или обсервации. Также рейсы формируются с учетом возможностей регионов принять прилетающих и обеспечить режим самоизоляции и/или помещение в обсервации, поэтому часть предложенных вывозных рейсов пока не согласована оперативным штабом правительства России и регионами», — сообщается на сайте Росавиации.
Но частично соблюдение правила приводит к тому, что самолеты летают полупустыми. Например, дальнемагистральные лайнера «Аэрофлота» вмещают от 260 до 400 пассажиров, 8 апреля из
Вывозные рейсы часто переносятся. Например, S7 планировала выполнить 10 апреля два рейса из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, но в этой заявке было отказано, рассказал один из собеседников «Ведомостей». Оперштаб просто не успевает формировать списки на вылет, говорит один из собеседников «Ведомостей». Представитель S7 сообщил сегодня, что заявку на выполнение этих рейсов компания подала теперь на 14 апреля. На 10 апреля запланированы два вывозных рейса «Аэрофлотом»: из Пхукета в
Отмены рейсов не редкость. 7 апреля, например, был отменен рейс из Сеула в Хабаровск авиакомпании «Аврора». Отмена произошла по ошибке, сообщал РБК со ссылкой на правительство области.
Все было готово к взлету, бортпроводники даже успели налить шампанское пассажирам бизнес класса, но в последний момент Росавиация отозвала заявку на рейс.
В последние два дня на родину возвращались по 238−261 человек. Такими темпами на возврат россиян уйдет свыше трех месяцев.
«Ведомости» направили запрос в оперштаб.
Александр Воробьев