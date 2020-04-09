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21:15 (мск), источник: Ведомости

Путин уволил замглавы МВД с поста после ареста его подчиненных

Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя министра внутренних дел Александра Романова, указ опубликован на портале правовой информации. Романов возглавлял следственный департамент МВД.

Источник: РИА "Новости"

Ранее заместители Романова Александр Бирюков и Александр Краковский были арестованы по подозрению в получении взятки в 10 млн руб.

В апреле сотрудники ФСБ задержали Бирюкова, Краковского и старшего следователя Александра Брянцева. По версии следствия, в 2019 г. они содействовали в переводе владельца Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на $10 млн, под домашний арест. Подчиненные Романова, подозреваемые в коррупции, находятся в СИЗО, Басманный суд Москвы арестовал их до 1 июня.

Источники РБК утверждали, что постановление о возбуждении дела подписывал лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Адвокат Худояна Александр Забейда говорил «РИА Новости», что его клиент не передавал взяток, а Брянцев лишь «допускал по делу волокиту» и устранялся от прекращения уголовного дела.

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