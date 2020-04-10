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02:53 (мск), источник: РИА Новости

Трамп сообщил о «хорошем разговоре» с Путиным по нефти

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «хороший» разговор с президентом России Владимиром Путиным и саудовским королем Салманом, по его словам, ОПЕК+ близка к соглашению по сокращению добычи нефти для стабилизации мировых цен.

Источник: AP 2020

«У нас состоялся очень хороший разговор. Посмотрим, что произойдет. Как вы знаете, ОПЕК сегодня встречалась. Я бы сказал, что они близки к (заключению) сделки. Скоро мы узнаем», — сказал Трамп на пресс-конференции.

Он отметил, что окончательно о сделке ОПЕК+ будет объявлено в четверг или пятницу.

Глава Белого дома добавил, что разговор с зарубежными лидерами продолжался более часа. При этом он отметил, что США не заинтересованы в низких ценах на нефть, так как это влечет за собой мировой спад.

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«Мы создали прекрасный энергетический бизнес в США. У нас десятки тысяч рабочих мест», — добавил президент.

Ранее Wall Street Journal сообщила, что все страны ОПЕК+ согласились с условиями новой сделки по сокращению добычи нефти. По данным источников РИА Новости, участники соглашения планируют снизить добычу на десять миллионов баррелей в сутки в мае-июне. При этом Москва и Эр-Рияд в этот период будут обязаны добывать не более 8,8 миллиона баррелей в день.

По данным источников Reuters, во время переговоров страны ОПЕК высказали пожелание, чтобы не входящие в нее члены, такие как США, Канада, Норвегия и Бразилия, суммарно сократили добычу нефти на пять миллионов баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении нефтедобычи, ни о продлении соглашения. В результате с 1 апреля были сняты ограничения по разработке в странах — участницах прежнего альянса. Это, наряду с пандемией коронавируса, вызвало обвал на нефтяном рынке.

Справка
Нефтяная сделка ОПЕК+ официально завершилась. Что дальше ждёт Россию?Низкие цены могут сделать то, что не смогла ОПЕК: убрать с рынка 10 млн баррелей нефти в сутки уже в первом полугодии.
Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
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