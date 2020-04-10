Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Вирус жадностиКак спекулянты и жулики наживаются на коронавирусе
Фоторепортажи
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
20Назван победитель конкурса ZEISS Photography Award
10:21 (мск), источник: Интерфакс

Путин поручил МВД и Росгвардии усилить контроль за соблюдением россиянами карантина

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин поручил МВД РФ и Росгвардии принять дополнительные меры по соблюдению карантина россиянами, которые вернулись из стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусной инфекцией, сообщает сайт Кремля.

Коронавирус COVID-19
11:12 (мск)Столичный оперштаб рассказал о новых пациентах с COVID-19 в Москве
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 603 330 +117 349
Скончалось95 758 +7 191
Выздоровело355 983 +25 201
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 10.04
Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, МВД и Росгвардии поручено принять дополнительные меры «по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в организациях и учреждениях», участвующих в борьбе с распространением COVID-19 в России, и на прилегающих к ним территориях.

Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 15 апреля, а после этого его необходимо предоставлять еженедельно.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Читайте также
Как выглядит коронавирус?
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 09.04
Коронавирус COVID-19
Роспотребнадзор объяснил, почему сложно сдать тесты на COVID-19
«Победим и эту заразу коронавирусную». Главное из выступления Путина
Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом
В России второй день подряд зафиксировано более 1000 случаев коронавируса
В РФ зафиксировано почти 1800 новых случаев заражения COVID-19
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Путин снял замглавы МВД с поста после ареста подчиненных
Аналитики назвали срок восстановления экономики России
Палаты инфекционной больницы в Новой Москве показали на фото
Регионы начали запрещать продажу пива навынос
Как будут отмечать Пасху, Песах и Рамадан в разгар пандемии
Здоровье
Как другие страны борются с коронавирусом Реагировать быстро, долго раздумывать, воздерживаться от действий — что лучше?
Hi-Tech
Зачем в мире сжигают вышки 5G. Названа причина Волна дезинформации была организованной атакой
Авто
Автозапчасти в России подорожают примерно на 15% Магазины автомобильных деталей уже начали переписывать ценники. Авто Mail.ru изучил, что и на сколько подорожает
Кино
Собчак извинилась перед Гафтом за слова гостя своего шоу По словам ведущей, после выхода интервью с Гудковым ей позвонил Иван Ургант «с гневным вопросом»
Новости партнеров
Путин ответил пошутившему в его адрес Галкину
Орбакайте снова окажется разведенкой
В семье Александра Малинина горе
Зачем Путин в своей речи вспомнил печенегов и половцев
Gnezdo.ru
Что нельзя делать в Вербную неделю
Самые свежие факты об Анастасии Заворотнюк
Фанаты больше не увидят Кудрявцеву на ТВ
На мир надвигается страшное. Вот что ждет 2020 год
Леди
Редкие фото 18-летнего сына Джонни Деппа произвели фурор в сети Кадры опубликовала сестра парня в честь его дня рождения.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь