Путин поручил МВД и Росгвардии усилить контроль за соблюдением россиянами карантина

Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, МВД и Росгвардии поручено принять дополнительные меры «по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в организациях и учреждениях», участвующих в борьбе с распространением COVID-19 в России, и на прилегающих к ним территориях.
Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 15 апреля, а после этого его необходимо предоставлять еженедельно.