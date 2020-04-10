Министр здравоохранения Коми ушел в отставку

«На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми “О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми” освободить Березина Дмитрия Борисовича от должности министра здравоохранения Республики Коми», — говорится в документе.
Распоряжение врио главы региона вступает в силу со дня подписания документа.
Первые новости о том, что Березин подал в отставку появились несколько дней назад. Чиновник подтвердил данную информацию местному информационному порталу.
Кроме того, на минувшей неделе, глава региона Сергей Гапликов, возглавлявший республику Коми с 2015 года, тоже объявил об отставке.
1 апреля стало известно, что более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара заразились коронавирусом. Как писала «Газета.ру», пациентов мог заразить врач, чьи дети недавно вернулись из Европы. Спустя несколько дней в Коми были зафиксированы нарушения противоэпидемических мероприятий.
С 31 марта по 12 апреля в Коми введен режим самоизоляции для всех жителей для борьбы с распространением коронавируса.
По данным на 10 апреля, в республике 208 зараженных коронавирусом человек, трое умерли. Всего в России число зараженных коронавирусной инфекцией превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.
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