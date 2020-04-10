Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Вирус жадностиКак спекулянты и жулики наживаются на коронавирусе
Фоторепортажи
24Внутри нового инфекционного центра в Новой Москве
22«Розовое суперлуние» 2020
13:38 (мск), источник: Известия

Министр здравоохранения Коми ушел в отставку

Министр здравоохранения республики Коми Дмитрий Березин освобожден от должности. Соответствующее распоряжение подписал врио главы региона Владимир Уйба в пятницу, 10 апреля.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано11 917 +1 786
Скончалось94 +18
Выздоровело795 +97
Инфицировано1 612 646 +116 591
Скончалось96 787 +7 352
Выздоровело361 377 +24 597
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:03 MSK, 10.04
Источник: siyanie-severa.ru

«На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми “О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми” освободить Березина Дмитрия Борисовича от должности министра здравоохранения Республики Коми», — говорится в документе.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Распоряжение врио главы региона вступает в силу со дня подписания документа.

Первые новости о том, что Березин подал в отставку появились несколько дней назад. Чиновник подтвердил данную информацию местному информационному порталу.

Кроме того, на минувшей неделе, глава региона Сергей Гапликов, возглавлявший республику Коми с 2015 года, тоже объявил об отставке.

1 апреля стало известно, что более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара заразились коронавирусом. Как писала «Газета.ру», пациентов мог заразить врач, чьи дети недавно вернулись из Европы. Спустя несколько дней в Коми были зафиксированы нарушения противоэпидемических мероприятий.

С 31 марта по 12 апреля в Коми введен режим самоизоляции для всех жителей для борьбы с распространением коронавируса.

По данным на 10 апреля, в республике 208 зараженных коронавирусом человек, трое умерли. Всего в России число зараженных коронавирусной инфекцией превысило 11,9 тыс. человек, 94 пациента скончались, 795 выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000−112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 09.04
 Цена спроса: когда в России подешевеют лимоны, чеснок и гречка
«Нулевой пациент, вероятно, появился в октябре 2019 года»
Почти 12 000 человек заразились коронавирусом в России
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
В России завели первое дело о нарушении социальной дистанции
Регионы постепенно снимают антивирусные ограничения
Как выглядят палаты инфекционного центра в Новой Москве (фото)
Спутник показал, как коронавирус очистил небо над Европой (фото)
Здоровье
«Вынос мусора — увлекательная прогулка»: карантин по-алматински Жительница Алматы Елена Никитенко специально для проекта Здоровье Mail.ru рассказывает, как изменились ее будни в последние недели.
Hi-Tech
Зачем в мире сжигают вышки 5G. Названа причина Волна дезинформации была организованной атакой
Горячие темы на Авто
Сегодня буду говорить о либералах -которые в Курилке 338
За одним столом. 228
Про писателей и актеров 158
Самонеизоляция 114
Кино
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!» Лариса Гузеева и Роза Сябитова пока продолжают работать в студии
Новости партнеров
Вы так и не успели там побывать ни разу
Лолита рассказала, кем в тюрьме будет ее муж-тренер
Кто и зачем скрывал коронавирус у Бабкиной
Орбакайте снова окажется разведенкой
Популярные темы на «Детях»
Мир сошел с ума так быстро. (честно украла) 508
Торт "Молочная девочка" 425
Забавные картинки 133
Прогулки по Петербургу 116
Леди
Редкие фото 18-летнего сына Джонни Деппа произвели фурор в сети Кадры опубликовала сестра парня в честь его дня рождения.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь