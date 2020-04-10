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16:41 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали снос памятника маршалу Коневу в Праге

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия не понимает и не приемлет действия по демонтажу памятников советским воинам, сожалеет о сносе памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, Москва предпочла бы видеть монумент восстановленным на чешской или на русской земле, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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фотографий

Представитель Кремля напомнил, что российская сторона «на самых разных уровнях выражала свое непонимание, сожаление и возмущение действиями ряда европейских столиц по демонтажу памятников воинам Красной армии, которые отдавали свои жизни и вносили вклад в освобождение этих стран от фашизма».

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«Мы не понимаем и не приемлем эти действия. Эта же наша позиция относится и к упомянутому вами памятнику. Мы сожалеем в этой связи и мы, конечно, предпочли бы все-таки видеть этот памятник восстановленным — восстановленным или на чешской земле, жители которой, по нашему убеждению, должны быть благодарны этому человеку, или — если это потребуется — на русской земле», — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать отказ Чехии передать России демонтированный памятник маршалу Коневу.

Памятник Коневу был установлен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х — начале 1980-х годов. В сентябре 2019 года власти района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, приняли решение о переносе монумента в некое укромное место или передаче его частным владельцам. 3 апреля памятник был снят с постамента в Праге. Российское посольство выразило МИД Чехии решительный протест.

В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился с письмом к главе минобороны Чехии Лубомиру Метнару с просьбой о передаче в РФ памятника Коневу и заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы. Одновременно Шойгу выразил сожаление тем, что демонтаж памятника происходит накануне 75-й годовщины победы над фашизмом.

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