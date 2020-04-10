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18:24 (мск), источник: РИА Новости

Путин и Трамп провели телефонные переговоры

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:39 MSK, 10.04
Источник: РИА Новости

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

Два лидера обсудили ситуацию на глобальном рынке нефти и обменялись мнениями по прорабатываемой в рамках ОПЕК+ договоренности сократить добычу для стабилизации мировых цен на сырье.

«Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран», — добавили в Кремле.

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Главы России и США договорились продолжить двусторонние консультации по этой теме.
Также президенты обсудили проблему пандемии коронавируса и оценили предпринимаемые Россией и США усилия по борьбе с распространением инфекции. Помимо этого, они затронули ряд двусторонних вопросов, в том числе, сотрудничество в космосе.

Сделка ОПЕК+

Страны ОПЕК+ ранее приняли новую декларацию о сотрудничестве для стабилизации рынка нефти с условием, что к соглашению присоединится Мексика. Новая сделка предполагает сокращение добычи альянсом в три этапа от уровня октября 2018 года.

В рамках новой сделки Мексике предлагали поэтапно сократить производство на 400, 320 и 240 тысяч баррелей в сутки соответственно, страна была готова снизить его на 100 тысяч баррелей.
Впоследствии президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что согласовал с Трампом сокращение добычи.

По его словам, Мексика, как планировала, снизит производство на 100 тысяч баррелей, США, в свою очередь, дополнительно уменьшат свою добычу на 250 тысяч баррелей.

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