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01:06 (мск), источник: ТАСС

Трамп: шведская модель борьбы с пандемией привела бы в США к 2 млн смертей

Швеция в условиях пандемии стремится максимально уберечь свою экономику от последствий жестких мер и не вводит карантин в стране.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
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Скончалось102 525 +7 070
Выздоровело376 096 +22 121
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:01 MSK, 11.04
Источник: AFP 2020

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Число умерших от вызванного коронавирусом заболевания в Соединенных Штатах достигло бы 2 млн человек, если бы власти страны выбрали модель борьбы с пандемией по примеру Швеции, которая стремится максимально уберечь свою экономику от последствий жестких мер. Такую оценку дал в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

«Швеция отличается от нас», — сказал он. «Они пошли по другому пути. Начнем с того, что они очень дисциплинированная страна», — отметил президент. «Мы могли бы пойти по этому пути, и если бы мы так сделали, то, я думаю, у нас было бы 2 млн умерших», — заявил Трамп. По его словам, в Великобритании изначально также пытались пойти по такому пути, однако это лишь усугубило ситуацию, и страна потеряла много времени.

Благодаря же нынешним мерам американских властей число смертей от коронавируса в США, по мнению Трампа, может в итоге составить от 55 тыс. до 75 тыс.

Швеция избрала собственный способ борьбы с коронавирусом, по мере возможности предполагающий сохранение обычного образа жизни. Несмотря на масштаб и тяжелые последствия пандемии, жизнь в Швеции, в отличие от многих других стран, продолжается почти как обычно.

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С начала распространения коронавируса власти страны избрали тактику коллективного иммунитета (эффект сопротивления распространению инфекции в обществе, часть которого имеет к данному вирусу личный иммунитет), руководствуясь, с одной стороны, рекомендациями врачей-вирусологов, а с другой — желанием максимально уберечь экономику от последствий жестких мер, таких как закрытие предприятий на карантин и временные увольнения сотрудников. Жителей призывают к самоизоляции, взывая к их чувству ответственности за себя и других, однако никакой карантин в Швеции не введен.

Ситуация с коронавирусом в Швеции и США

Согласно последним данным, число случаев инфицирования новым коронавирусом в Швеции достигло 9 685 (примерно 96 заразившихся на 100 тыс. человек). Число пациентов, умерших после заражения новым коронавирусом, достигло в пятницу 870, сообщило шведское управление здравоохранения.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 486 тыс. случаев заражения коронавирусом (примерно 148 заразившихся на 100 тыс. человек). Умерли 18 022 человека, выздоровели 27 612.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,5 млн человек, зафиксировано свыше 90 тыс. смертельных исходов.

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Источник:©Аргументы и факты
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