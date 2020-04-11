МИД Белоруссии не понимает, о какой помощи стране сообщили в Кремле

По словам главы внешнеполитического ведомства, 10 тыс. тестов хватило на 2,5 дня работы, потому что в стране каждый день расходуется по 4 тыс. Переговоры по покупке 30 тыс. тестов у России застопорились.
По его словам, Белоруссия получила 50 тыс. тестов из других стран. Также господин Макей сомневается в эффективности российских тестов. Он рассказал, что главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о вероятности обнаружения коронавируса на 60%. «Так что нам сейчас эти тесты не нужны», — сказал он.
Господин Макей не понимает, о какой помощи Белоруссии в Кремле сообщили журналистам.
«Нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь. Может, помощь в том, что неожиданно закрыли границы, поставив нас в такое положение? Или же вот эти 15 зараженных человек приехали из Нижнего Тагила — это тоже помощь России? Ради бога, мы всех вылечим, всем поможем, справимся со всем. Но хотелось бы, чтобы если делаются заявления, они имели под собой основания», — сказал глава МИДа.
В Белоруссии выявлено около 2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли около 20 человек.