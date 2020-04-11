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06:30 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Белоруссии не понимает, о какой помощи стране сообщили в Кремле

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что 10 тыс. бесплатных тестов из России страна израсходовала на проверку транзитных пассажиров, дальнобойщиков и строителей АЭС из России. Он сказал в интервью Tut.by, что не знает, о чем говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда сообщил о помощи Белоруссии.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:48 MSK, 11.04
Источник: AFP 2020

По словам главы внешнеполитического ведомства, 10 тыс. тестов хватило на 2,5 дня работы, потому что в стране каждый день расходуется по 4 тыс. Переговоры по покупке 30 тыс. тестов у России застопорились.

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По его словам, Белоруссия получила 50 тыс. тестов из других стран. Также господин Макей сомневается в эффективности российских тестов. Он рассказал, что главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о вероятности обнаружения коронавируса на 60%. «Так что нам сейчас эти тесты не нужны», — сказал он.

Господин Макей не понимает, о какой помощи Белоруссии в Кремле сообщили журналистам.

«Нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь. Может, помощь в том, что неожиданно закрыли границы, поставив нас в такое положение? Или же вот эти 15 зараженных человек приехали из Нижнего Тагила — это тоже помощь России? Ради бога, мы всех вылечим, всем поможем, справимся со всем. Но хотелось бы, чтобы если делаются заявления, они имели под собой основания», — сказал глава МИДа.

В Белоруссии выявлено около 2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли около 20 человек.

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