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13:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Европа приготовилась закрыть границы до осени

Границу стран Шенгенской зоны могут закрыть как минимум до осени. Об этом на закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFM со ссылкой на собственный источник.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:56 MSK, 11.04
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По словам главы государства, он пессимистично настроен и просит приготовиться к длительному периоду изоляции Европы. Макрон объяснил, что на такие меры, возможно, придется пойти из-за разницы в течении эпидемии в разных регионах Европы и мира.

В понедельник, 13 апреля, президент Франции запланировал обращение к согражданам. По всей видимости, там будет объявлено о сроках закрытия границ, в том числе между странами ЕС.
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Решение закрыть въезд в Европу главы государств и правительств ЕС приняли в середине марта на фоне ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Предварительно запрет должен был продлиться месяц.

По состоянию на утро 11 апреля во всем мире число заболевших COVID-19 приблизилось к 1,7 миллиона человек. Лидером остаются США, на долю которых приходится почти треть всех случаев, однако в совокупности по количеству зараженных и смертей Европа серьезно опережает все другие регионы мира.

В России зарегистрировано 1667 новых случаев заражения коронавирусом, большая часть из них в Москве — 1030 человек. За весь период умерли 106 заболевших, 1045 человек выздоровели.

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