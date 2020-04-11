В Кремле заявили о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве

Как пояснил официальный представитель Кремля, столичные больницы в настоящее время работают в авральном режиме
«Наплыв больных очень большой. Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом, авральном режиме», — отметил Песков, добавив, что напряженная ситуация складывается и в
По последним данным, в Москве с момента начала эпидемии выявлено 7882 случая заражения коронавирусом. Столичные власти отмечали, что больницы и скорая помощь работают на пределе возможностей.
С понедельника, 13 апреля, в столице начнут вводить пропускной режим. Сначала пропуска будут выдавать для поездок на работу, а затем и для поездок в других целях, в том числе для перемещения внутри района. Для контроля за исполнением режима привлекут сотрудников Росгвардии.