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15:05 (мск), источник: Lenta.Ru

В Кремле заявили о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается тяжелая ситуация из-за распространения коронавируса. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:19 MSK, 11.04
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Как пояснил официальный представитель Кремля, столичные больницы в настоящее время работают в авральном режиме из-за роста числа больных.

«Наплыв больных очень большой. Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом, авральном режиме», — отметил Песков, добавив, что напряженная ситуация складывается и в Санкт-Петербурге.

По последним данным, в Москве с момента начала эпидемии выявлено 7882 случая заражения коронавирусом. Столичные власти отмечали, что больницы и скорая помощь работают на пределе возможностей.

С понедельника, 13 апреля, в столице начнут вводить пропускной режим. Сначала пропуска будут выдавать для поездок на работу, а затем и для поездок в других целях, в том числе для перемещения внутри района. Для контроля за исполнением режима привлекут сотрудников Росгвардии.

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