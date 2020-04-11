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16:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: парад Победы обязательно состоится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти пока не принимали решения о переносе праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам господина Пескова, парад Победы состоится «в любом случае». При этом он допустил, что мероприятие могут провести не 9 мая, а позднее.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнил представитель Кремля, решение о проведении парада Победы и шествия «Бессмертного полка» примут с учетом того, как будет развиваться эпидемическая ситуация в стране. Дмитрий Песков уточнил, что «рассматриваются разные варианты».

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«Но я могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будут обязательно, я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, но они будут обязательно», — сообщил господин Песков в интервью передаче «Большая игра» на «Первом канале» (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Дмитрий Песков говорил, что Кремль считает нецелесообразным участие ветеранов в публичных мероприятиях из-за распространения коронавируса COVID-19. В России число зараженных превысило 13,5 тыс. человек, умерли свыше 100 человек. В тройке лидеров по числу больных Москва (около 9 тыс.), Подмосковье (свыше 1 тыс.) и Санкт-Петербург (более 400 человек).

С конца марта в Москве и большинстве регионов РФ действует режим обязательной самоизоляции. За несоблюдение карантина предусмотрен штраф 4 тыс. руб. (за повторное нарушение — 5 тыс. руб.). С 13 апреля в Москве и Подмосковье будет введен пропускной режим, приостановят работу большинство предприятий, а также каршеринг.

Песков заявил о нецелесообразности участия ветеранов в параде Победы из-за ситуации с коронавирусом
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