Кремль: парад Победы обязательно состоится

16:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Как уточнил представитель Кремля, решение о проведении парада Победы и шествия «Бессмертного полка» примут с учетом того, как будет развиваться эпидемическая ситуация в стране. Дмитрий Песков уточнил, что «рассматриваются разные варианты».
«Но я могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будут обязательно, я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, но они будут обязательно», — сообщил господин Песков в интервью передаче «Большая игра» на «Первом канале» (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее Дмитрий Песков говорил, что Кремль считает нецелесообразным участие ветеранов в публичных мероприятиях
С конца марта в Москве и большинстве регионов РФ действует режим обязательной самоизоляции. За несоблюдение карантина предусмотрен штраф 4 тыс. руб. (за повторное нарушение — 5 тыс. руб.). С 13 апреля в Москве и Подмосковье будет введен пропускной режим, приостановят работу большинство предприятий, а также каршеринг.