Часть предпринимателей временно освободят от уплаты аренды госимущества

Речь идет о предприятиях и организациях в сфере авиа- и автоперевозок, культуры и организации досуга, физкультуры и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, дополнительного образования, а также бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
Послабление будет действовать в течение апреля, мая и июня.
Ранее правительство включило эти отрасли в перечень наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Как заявлял премьер-министр Михаил Мишустин, им будут оказывать помощь в первую очередь.
Так, власти уже продлили сроки представления деклараций и расчетов, сведений ФНС, а также документов для установления налогового резидентства клиентов. Проведение налоговых проверок и проверок соблюдения валютного законодательства продлили до 31 мая. Кроме того, правительство облегчило порядок представления компаниям отсрочек и рассрочек по уплате налогов и взносов.
В России дни с 30 марта до конца апреля объявлены нерабочими из-за пандемии коронавируса. В большинстве регионов действует режим самоизоляции, закрыты магазины, за исключением продуктовых и аптек, торговые центры, кинотеатры, спортивные залы, музеи и библиотеки и тому подобное.