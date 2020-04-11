Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Уборка, ремонт, алкоголь и тоска по друзьямИз-за чего страдают и чем занимаются россияне в самоизоляции
Фоторепортажи
22«Розовое суперлуние» 2020
28Полдень в пустых городах
16:35 (мск), источник: РИА Новости

Часть предпринимателей временно освободят от уплаты аренды госимущества

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Часть представителей малого и среднего предпринимательства освободят от уплаты аренды федерального имущества за три месяца, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано13 584 +1 667
Скончалось106 +12
Выздоровело1 045 +250
Инфицировано1 715 143 +95 648
Скончалось103 874 +6 674
Выздоровело389 374 +24 232
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:19 MSK, 11.04
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Речь идет о предприятиях и организациях в сфере авиа- и автоперевозок, культуры и организации досуга, физкультуры и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, дополнительного образования, а также бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Послабление будет действовать в течение апреля, мая и июня.

Читайте также
Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики РФ

Ранее правительство включило эти отрасли в перечень наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Как заявлял премьер-министр Михаил Мишустин, им будут оказывать помощь в первую очередь.

Так, власти уже продлили сроки представления деклараций и расчетов, сведений ФНС, а также документов для установления налогового резидентства клиентов. Проведение налоговых проверок и проверок соблюдения валютного законодательства продлили до 31 мая. Кроме того, правительство облегчило порядок представления компаниям отсрочек и рассрочек по уплате налогов и взносов.

В России дни с 30 марта до конца апреля объявлены нерабочими из-за пандемии коронавируса. В большинстве регионов действует режим самоизоляции, закрыты магазины, за исключением продуктовых и аптек, торговые центры, кинотеатры, спортивные залы, музеи и библиотеки и тому подобное.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Попова назвала два выхода из ситуации с эпидемией коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
10:24 (мск)© Ньюстюб
Как уменьшить риск заражения вирусом, совершая покупки
Источник:©Аргументы и факты
 Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
'Мы увидим ужасные цифры': врач озвучил мрачный прогноз по коронавирусу
Коронавирус COVID-19
За сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 10 апреля
В Москве ввели дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса
Собянин выступил с обращением к москвичам (видео)
Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса
В Кремле заявили о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве
Академик РАН назвал срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Выбраны лучшие снимки на тему веселья (фото)
Кремль: парад Победы обязательно состоится
Полиция взяла под контроль все въезды в Москву
Здоровье
Эксперт объяснил рост числа зарегистрированных случаев коронавируса в России Это связано с применением новых тест-систем, заявила врач-инфекционист Татьяна Руженцова.
Hi-Tech
Зачем в мире сжигают вышки 5G. Названа причина Волна дезинформации была организованной атакой
Горячие темы на Авто
За одним столом. 231
Как вы оцениваете он-лайн заседание ОПЕК? 174
Про писателей и актеров 161
трудное детство, деревянные игрушки. 141
Кино
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!» Лариса Гузеева и Роза Сябитова пока продолжают работать в студии
Новости партнеров
В семье Александра Малинина горе
Кто и зачем скрывал коронавирус у Бабкиной
Орбакайте снова окажется разведенкой
Мир простился с 40-летней актрисой и ведущей X Factor
Дети
Звезда «Гарри Поттера» впервые станет отцом Подруга актера Руперта Гринта беременна
Леди
Редкие фото 18-летнего сына Джонни Деппа произвели фурор в сети Кадры опубликовала сестра парня в честь его дня рождения.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь