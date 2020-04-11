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19:01 (мск), источник: ТАСС

Рогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на слова главы компании SpaceX Илона Маска об отсутствии многоразовых ракет у России. Маск написал в Twitter, что ракеты SpaceX являются многоразовыми на 80%, а российские — на 0%. «Это актуальная проблема», — отметил он.

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«Все указания по решению проблемных вопросов нашей ракетно-космической отрасли были получены во время совещания с президентом России. В указаниях из Вашингтона Роскосмос не нуждается», — написал Рогозин на своей странице в Twitter в ответ на высказывание Маска.

«В этом весь цинизм и лицемерие наших оппонентов. Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Он добавил, что когда российских оппонентов спрашивают о реальной цене пусковой услуги, они «краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень».
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Ранее Рогозин на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли, которое провел президент России Владимир Путин, сообщил, что Роскосмос снизит стоимость пусковых услуг более чем на 30%, чтобы увеличить присутствие на международных рынках и в ответ на демпинг со стороны американских компаний. По его словам, снижение стоимости будет происходить за счет сокращения непроизводственных издержек и повышения операционной эффективности предприятия.

Рогозин подчеркнул, что предложенный Роскосмосом порядок ценообразования — это ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счет бюджета США. В качестве примера он привел компанию SpaceX, у которой, если рыночная цена пуска составляет около $60 млн, то NASA платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше.

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