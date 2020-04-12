В Госдуме предложили расширить меры поддержки нуждающихся семей

В документе говорится, что на период нерабочих дней, введенных на фоне угрозы распространения коронавируса, каждый ребенок из указанных категорий семей или нетрудоспособный совершеннолетний гражданин, за которым требуется уход, должны получать продуктовый набор.
«Прошу обеспечить каждую многодетную семью, семью с детьми-инвалидами, а также каждое лицо, осуществляющее уход за нетрудоспособным совершеннолетним гражданином, средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, средствами дезинфекции», — приводит слова парламентария телеканал.
Кроме того, Щапов призывает расширить сумму пособий нуждающимся семьям, компенсировать родителям потерянный из-за пандемии COVID-19 доход, обеспечить нуждающихся детей необходимыми электронными устройствами для дистанционного обучения.
Ранее генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский заявил, что возможность подать заявление на дополнительные ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей с апреля по июнь будет у семей с детьми до трех лет, имеющих право на материнский капитал, которое возникло до 1 июля этого года. При этом родители и сам ребенок должны быть гражданами России и проживать на территории страны.
В пятницу, 10 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались.