Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 На МКС прибыл новый экипаж Подготовка к полету, с учетом пандемии коронавируса, проходила в условиях повышенной санитарной безопасности
Фоторепортажи
24Внутри нового инфекционного центра в Новой Москве
15В Канаде выбрали лучшие фото замерзших волос
09:24 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме предложили расширить меры поддержки нуждающихся семей

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов выступил с инициативой расширить меры поддержки многодетных и малообеспеченных семей, а также семей с детьми-инвалидами и тех, кто осуществляет уход за нетрудоспособными взрослыми гражданами. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо, адресованное премьер-министру Михаилу Мишустину.

Источник: РИА Новости

В документе говорится, что на период нерабочих дней, введенных на фоне угрозы распространения коронавируса, каждый ребенок из указанных категорий семей или нетрудоспособный совершеннолетний гражданин, за которым требуется уход, должны получать продуктовый набор.

«Прошу обеспечить каждую многодетную семью, семью с детьми-инвалидами, а также каждое лицо, осуществляющее уход за нетрудоспособным совершеннолетним гражданином, средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, средствами дезинфекции», — приводит слова парламентария телеканал.

Кроме того, Щапов призывает расширить сумму пособий нуждающимся семьям, компенсировать родителям потерянный из-за пандемии COVID-19 доход, обеспечить нуждающихся детей необходимыми электронными устройствами для дистанционного обучения.

Ранее генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский заявил, что возможность подать заявление на дополнительные ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей с апреля по июнь будет у семей с детьми до трех лет, имеющих право на материнский капитал, которое возникло до 1 июля этого года. При этом родители и сам ребенок должны быть гражданами России и проживать на территории страны.

В пятницу, 10 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Безработица и картошка. Как россияне переживали экономические кризисыКакие экономические штормы пережила страна и как эти события изменили нашу жизнь.
Семьи, имеющие детей в возрасте от трех до семи лет, начнут досрочно получать выплаты
Во время загрузки произошла ошибка.
7 апреля© Ньюстюб
 Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
'Мы увидим ужасные цифры': врач озвучил мрачный прогноз по коронавирусу
В США объявили стихийное бедствие во всех штатах
Вирусолог подтвердил прогноз об окончании эпидемии
Вильфанд предупредил о похолодании в ряде регионов России
Появились подробности о состоянии Татьяны Булановой
Ведущий «Модного приговора» заболел вслед за Бабкиной
Какими препаратами лечат COVID-19
Сделку по нефти сравнили c Брестским миром
Здоровье
Эксперт объяснил рост числа зарегистрированных случаев коронавируса в России Это связано с применением новых тест-систем, заявила врач-инфекционист Татьяна Руженцова.
Hi-Tech
Как выглядят новые SMS от мошенников (фото) Не доверяйте сомнительным сообщениям
Авто
Автозапчасти в России подорожают примерно на 15% Магазины автомобильных деталей уже начали переписывать ценники. Авто Mail.ru изучил, что и на сколько подорожает
Кино
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!» Лариса Гузеева и Роза Сябитова пока продолжают работать в студии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Сын Королевой затмил Тарзана: красивей, чем он
На мир надвигается страшное. Вот что ждет 2020 год
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Россией
Леди
55-летняя Ирина Безрукова снялась в фотосессии в одном плаще Актриса выглядит шикарно.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь