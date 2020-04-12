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13:39 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский пообещал миллион долларов за изобретение вакцины от COVID-19

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавирусной инфекции, заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано15 770 +2 186
Скончалось130 +24
Выздоровело1 291 +246
Инфицировано1 783 941 +79 376
Скончалось109 312 +6 055
Выздоровело405 972 +27 134
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:28 MSK, 12.04
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По последним данным Минздрава, всего в Украине зафиксировано 2777 случая инфицирования COVID-19, 83 человека скончались, 89 пациентов выздоровели.

«Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам, и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство (от COVID-19 — ред.), то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов», — заявил Ляшко в интервью изданию «Левый берег».

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Ранее правительство Украины разработало изменения в госбюджет 2020 года, которые предусматривали урезание финансирования ряда сфер, а также создание фонда борьбы с коронавирсной инфекцией на сумму около 3,4 миллиарда долларов.

Однако парламент не поддержал предложенные правительством изменения и отправил законопроект на доработку. После этого правительство предложило сократить бюджет фонда с 3,4 до 2,4 миллиарда долларов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В настоящее время в мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заболевания коронавирусом, почти 100 тысяч человек скончались.

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