Зеленский пообещал миллион долларов за изобретение вакцины от COVID-19

По последним данным Минздрава, всего в Украине зафиксировано 2777 случая инфицирования COVID-19, 83 человека скончались, 89 пациентов выздоровели.
«Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам, и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство (от COVID-19 — ред.), то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов», — заявил Ляшко в интервью изданию «Левый берег».
Ранее правительство Украины разработало изменения в госбюджет 2020 года, которые предусматривали урезание финансирования ряда сфер, а также создание фонда борьбы с коронавирсной инфекцией на сумму около 3,4 миллиарда долларов.
Однако парламент не поддержал предложенные правительством изменения и отправил законопроект на доработку. После этого правительство предложило сократить бюджет фонда с 3,4 до 2,4 миллиарда долларов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В настоящее время в мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заболевания коронавирусом, почти 100 тысяч человек скончались.