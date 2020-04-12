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14:25 (мск), источник: РИА Новости

Голикова назвала срок появления эффекта от мер самоизоляции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр — РИА Новости. Середина следующей недели покажет, вышла ли Россия на плато по заболеваемости коронавирусом или число зараженных продолжает расти, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано15 770 +2 186
Скончалось130 +24
Выздоровело1 291 +246
Инфицировано1 789 985 +77 311
Скончалось109 823 +6 027
Выздоровело411 836 +22 926
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:47 MSK, 12.04
Источник: РИА Новости

По ее словам, Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля — необходимо, чтобы прошло два цикла по две недели. После этого уже можно будет оценить, «какой эффект дает вот это социальное разобщение, если оно классически соблюдается».

По последним данным, в России зафиксировано 15 770 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве), 130 пациентов умерли, 1291 вылечился, 146 тысяч остаются под наблюдением.

В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей.

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14:37 (мск)© Ньюстюб
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Источник:©Аргументы и факты
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