19:32 (мск), источник: ТАСС
Песков сообщил, что Путину сейчас не хватает живого общения
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в условиях ограничений
«Я убежден, что скучает. Для него общение с людьми является абсолютным приоритетом в его работе. Он именно оттуда черпает понимание реальности», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не скучает ли глава государства по живому общению со своими коллегами в условиях ограничений, связанных с пандемией.
Также Песков отметил, что в Кремле видели критику в адрес президента после его посещения больницы в Коммунарке, у главврача которой впоследствии было выявлено заражение коронавирусом.
«Давайте
«Это же не безрассудство, это не
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«Путин никогда не доводит до такой ситуации <…> Он выполняет роль главы государства, но всегда это все взвешенно, продуманно, с мерами предосторожности. Но он никогда не отказывается от того, чтобы лично посмотреть, что происходит. И этим же он руководствовался и в Коммунарке», — резюмировал Песков.