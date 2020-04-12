14:15 (мск), источник: РИА Новости
Песков прокомментировал слова Путина о печенегах и половцах
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
«Скажу точно, что президент очень хорошо знает нашу российскую историю. Он постоянно читает исторические материалы, это и мемуары, и другие книги, он очень хорошо знает историю, с ним очень тяжело спорить на
Представитель Кремля напомнил, что печенеги «были большой головной болью» для Киевской Руси.
«И печенеги прошли, и половцы прошли, и вирус пройдет, даст бог, будет прививка», — отметил он.
В среду время видеоселектора с губернаторами Путин вновь — уже в третий раз с начала пандемии COVID-19 — обратился к россиянам и заверил, что страна, справившаяся в свое время с набегами печенегов и половцев, переживет и новую «коронавирусную заразу».
Песков позже рассказал, что глава государства добавил эту аналогию в свою речь сам.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более полутора миллионов человек, почти сто тысяч из них умерли.