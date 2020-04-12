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14:15 (мск), источник: РИА Новости

Песков прокомментировал слова Путина о печенегах и половцах

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился объяснить, почему в одном из последних обращений на тему коронавируса Владимир Путин вспомнил о борьбе с половцами и печенегами.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:47 MSK, 12.04
Источник: РИА "Новости"

«Скажу точно, что президент очень хорошо знает нашу российскую историю. Он постоянно читает исторические материалы, это и мемуары, и другие книги, он очень хорошо знает историю, с ним очень тяжело спорить на какие-то исторические темы», — сказал он в эфире программы «Москва, Кремль, Путин» на телеканале «Россия 1».

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Представитель Кремля напомнил, что печенеги «были большой головной болью» для Киевской Руси.

«И печенеги прошли, и половцы прошли, и вирус пройдет, даст бог, будет прививка», — отметил он.

В среду время видеоселектора с губернаторами Путин вновь — уже в третий раз с начала пандемии COVID-19 — обратился к россиянам и заверил, что страна, справившаяся в свое время с набегами печенегов и половцев, переживет и новую «коронавирусную заразу».

Песков позже рассказал, что глава государства добавил эту аналогию в свою речь сам.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более полутора миллионов человек, почти сто тысяч из них умерли.

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