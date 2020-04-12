Песков рассказал о работе «по-путински»

«Он всегда считает необходимым изнутри убедиться в том, что система во время кризиса, во время чрезвычайной ситуации функционирует правильно», — отметил он, комментируя визит главы государства в больницу в Коммунарке.
Представитель Кремля напомнил, что когда Путин только начинал свою работу президентом, он приезжал в охваченную войной Чечню.
«Это же не безрассудство, это не
При этом президент в любой чрезвычайной ситуации предпринимает необходимые меры предосторожности, заключил он.
В конце марта Путин посетил больницу в Коммунарке, куда попадает большинство больных COVID-19. Он прошел по нескольким палатам, пообщался с медиками и одним из пациентов. По словам Пескова, эта поездка была неожиданной и заранее не готовилась, а за здоровьем российского лидера и сопровождавших его чиновников тщательно следят.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более полутора миллионов человек, почти 93 тысячи из них умерли. В России зафиксировано 15 770 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве), 130 пациентов умерли, 1291 вылечился, 146 тысяч остаются под наблюдением.