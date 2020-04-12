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19:20 (мск), источник: РИА Новости

Песков рассказал о работе «по-путински»

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин стремится изучить любую проблемную ситуацию со всех сторон, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва, Кремль, Путин» на телеканал е «Россия 1».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:26 MSK, 12.04
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«Он всегда считает необходимым изнутри убедиться в том, что система во время кризиса, во время чрезвычайной ситуации функционирует правильно», — отметил он, комментируя визит главы государства в больницу в Коммунарке.

Представитель Кремля напомнил, что когда Путин только начинал свою работу президентом, он приезжал в охваченную войной Чечню.

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«Это же не безрассудство, это не какой-то авантюризм, это именно потребность руководителя своими глазами увидеть, что происходит на самом деле. <…> Это работа по-путински, так, как он ее видит для себя», — сказал Песков.

При этом президент в любой чрезвычайной ситуации предпринимает необходимые меры предосторожности, заключил он.

В конце марта Путин посетил больницу в Коммунарке, куда попадает большинство больных COVID-19. Он прошел по нескольким палатам, пообщался с медиками и одним из пациентов. По словам Пескова, эта поездка была неожиданной и заранее не готовилась, а за здоровьем российского лидера и сопровождавших его чиновников тщательно следят.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более полутора миллионов человек, почти 93 тысячи из них умерли. В России зафиксировано 15 770 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве), 130 пациентов умерли, 1291 вылечился, 146 тысяч остаются под наблюдением.

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Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом (видео)
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19:21 (мск)© Ньюстюб
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Источник:©Аргументы и факты
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