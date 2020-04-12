Президент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу

Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу. По словам инициатора сноса памятника, старосты (главы) района 36-летнего Ондржея Коларжа, монумент передается в музей истории ХХ века.
В пятницу в Главном следственном управлении СК возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично). Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, российские следователи намерены привлечь к уголовной ответственности участников сноса памятника.
«Я недавно, когда еще не носили маски (против коронавируса), позвал (в Пражский град) отдельно китайского и американского послов (в Чехии). Китайский посол нам тогда угрожал (санкциями), если глава нашего сената поедет на Тайвань. Американский (посол) нам угрожал, что если мы введем цифровой налог, то будут ответные меры, например, для наших фирм, которые действуют в США. Им обоим я сказал, что это является вмешательством во внутренние дела (Чехии), и это контрпродуктивно. То же самое сейчас относится к Российской Федерации, хотя отстранение памятника маршалу Коневу я считаю глупостью и борьбой с памятниками» — сказал Земан.
Чешский президент также напомнил о военных заслугах маршала Конева и заявил о никчемности тех людей, которые ныне развернули в Праге борьбу с памятником маршалу.
«Маршал Конев освободил не только Прагу, он также освободил Освенцим, в то время как те, кто этот памятник отстраняет, пока ничего стоящего в своей жизни не сделали. Это особенность “борцов с памятниками”. Они завидуют тем, кто чего-то добился. Завидуют тем, кто нарисовал картину или создал памятник, и стремятся это уничтожить. К сожалению, таких людей весьма много, и их формирует ненависть и зависть, нежели признание (чужих) успехов», — сказал Земан.
Памятник легендарному советскому полководцу был установлен в Праге по инициативе городских властей в конце 1970-х — начале 1980-х годов.
Он возводился на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец сохранил здания чешской столицы, приказав не применять тяжелую артиллерию во время штурма города при его освобождении от гитлеровцев в мае 1945 года.
Ранее Йиржи Овчачек, пресс-секретарь президента Чехии, категорически осудил действия районных властей Праги-6.
Как написал Овчачек в Twitter, «высокомерные и ненавидящие» чешские политические экстремисты в тяжелое время борьбы с коронавирусом решили покрыть Чехию позором, устранив памятник Коневу — освободителю Освенцима и Чехословакии от немецких нацистов.