В МИД России назвали подлым приемом Госдепа умалчивание о Гагарине

Ранее на русскоязычной странице Госдепартамента в той же социальной сети появилось поздравление к 12 апреля. Отмечаемый в этот день праздник в России традиционно носит название Дня космонавтики, а в остальном мире — Международного дня полета человека в космос.
«59 лет назад был совершен первый полет человека в космос», — отмечалось в сообщении внешнеполитического ведомства США над поздравительной открыткой.
«Напоминаем коллегам из Госдепартамента США, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин, — указали в ответ в российском министерстве иностранных дел. — Не упомянуть об этом — это дезинформация и подлый прием эпохи постправды».
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый полет в космос.